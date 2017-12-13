وكيل إمارة منطقة نجران : خطاب خادم الحرمين الشريفين يرسم سياسة المملكة خارجياً ومحلياً

نوه وكيل إمارة منطقة نجران الدكتور حمود بن سماح المجلاد بمضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – وأبرز القضايا التي يتطلع إليها الشعب السعودي ،واصفاً الخطاب بأنه وثيقة مهمة يؤكد ما تشهده المملكة من نقلات تطويرية على كل الأصعدة الداخلية والخارجية، والاقتصادية والسياسية، وما تعيشه من تحولات كبرى ومن أبرزها معالم التطوير التي جاءت متضمنة في رؤية المملكة الجريئة الطموحة 2030 ، الهادفة إلى تنويع دائرة الاقتصاد، واستثمار ثروات الوطن، وتوطين الصناعة، وتقليل الاستيراد، وتوفير فرص العمل، وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، مع التأكيد على دور القطاع الخاص وأهمية دعمه في هذه المرحلة الانتقالية بالإضافة إلى إعلان حكومة المملكة في هذا العام عن مشروعات استثنائية كبرى مثل، البحر الأحمر، ونيوم، التي سيكون لها أثر كبير في جذب الاستثمارات، وتوفير فرص العمل. وأشار وكيل إمارة منطقة نجران إلى أن خادم الحرمين الشريفين – أيده الله – لم يغفل التأكيد على دور المملكة الهام في مكافحة الإرهاب إضافة إلى إستمرار المملكة بدورها في خدمة قضايا المسلمين في العالم والدفاع عنهم . ودعا الدكتور المجلاد الله تعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وأن يشد أزره بولي عهده الأمين ، وأن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها.