خطة فرضية ناجحة في مركز د. ناصر الرشيد للايتام  بحائل

بدعم ومتابعة من مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بحائل الاستاذ فريح محمد العياد ..فعل مركز د. ناصر الرشيد للايتام بحائل وضمن الشراكة المجتمعية مع الدوائر الحكومية ممثلة في ادارة الدفاع المدني بالمنطقة تنفيذ خطة افتراضية تمت بنجاح بالغ للتعرف علی سلامة المبنى وأخذ الاحتياطات اللازمة .

وبدوره شكر الاستاذ عارف خالد النزال مدير المركز المكلف لإدارة الدفاع المدني على اقامه مثل هذه الخطط الفعالة ..مثمنا دعم ومتابعة مدير عام فرع الوزارة ومساعد المدير العام لقطاع التنمية الاستاذ احمد الزامل فيما قدم مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة فريح العياد شكره لتعاون مدني حائل مع كافة خطط دور الايواء بالمنطقة والتي ترتكز علی أدوات الامن والسلامة مشيدا بجهود ادارة ومشرفين مركز د. ناصر الرشيد للايتام لكل ما يعزز خطط العمل .