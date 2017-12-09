 أمير الرياض يحضر حفل سفارة مملكة البحرين بمناسبة اليوم الوطني لبلادها | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 25 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 13 ديسمبر 2017 ميلاديا

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أمير الرياض يحضر حفل سفارة مملكة البحرين بمناسبة اليوم الوطني لبلادها

أمير الرياض يحضر حفل سفارة مملكة البحرين بمناسبة اليوم الوطني لبلادها

شرّف صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض مساء اليوم، حفل سفارة مملكة البحرين الشقيقة بذكرى اليوم الوطني لبلادها وذلك في قصر طويق بحي السفارات. وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر الحفل ، سفير مملكة البحرين لدى المملكة الشيخ حمود بن عبدالله آل خليفة وأعضاء السفارة.
حضر الحفل عدد من أصحاب السمو الأمراء وأصحاب المعالي ووكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم عزام بن عبدالكريم القين وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة.

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