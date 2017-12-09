 أمين الشرقية يترأس الاجتماع الخاص بشأن مخرجات ورشة العمل “مدينتي 2018م” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 25 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 13 ديسمبر 2017 ميلاديا

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أمين الشرقية يترأس الاجتماع الخاص بشأن مخرجات ورشة العمل “مدينتي 2018م”

أمين الشرقية يترأس الاجتماع الخاص بشأن مخرجات ورشة العمل “مدينتي 2018م”
المناطق - الدمام 

ترأس معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير اليوم الأربعاء الموافق 25/03/1439هـ، الاجتماع الخاص بشأن مخرجات ورشة العمل “مدينتي 2018م”، وذلك بحضور وكيل الأمين للتعمير والمشاريع المهندس عصام بن عبداللطيف الملا، ووكيل الأمين للخدمات المهندس صالح بن عبد العزيز الملحم، وعدد من الوكلاء المساعدين ومديري الإدارات بالأمانة ورؤساء الأقسام.

و استعرض المهندس عصام الملا ملخص مبادرات أمانة المنطقة الشرقية، وتأتي هذه الورشة استكمالاً لورش العمل التي تم عقدها في مدينة الرياض بوزارة الشؤون البلدية والقروية.

ونوقش في الاجتماع محور الاستدامة المالية، والذي تمثل في مبادرتين، الأولى هي: تمييز استثمارات الأراضي، وعي عبارة عن طرح مشاريع مميزة من الأمانة عن طريق الشراكة مع المستثمرين، حيث تساهم الأمانة تساهم بالأرض، فيما يساهم المستثمر بأعمال التطوير بالمال والإدارة. أما المبادرة الثانية فهي خاصة بتطوير إعلانات الطرق، وذلك عن طريق وضع استراتيجية متكاملة لها في المملكة، تتضمن استحداث أنواع جديدة للوسائل الاعلانية، ووضع النموذج المناسب لطرحه، مع الأخذ بالاعتبار عدد من الركائز.

كما ناقش الاجتماع عدد من المبادرات الأخرى منها، مبادرة رفع كفاءة التحصيل، وهي حصر المبالغ غير المحصلة، ومحاولة إيجاد حلول مع المتعثرين، وأيضاً مبادرة التسمية، وهي تحويل عدد من المرافق البلدية، ومنها الحدائق والميادين والكورنيش وغيرها من مصادر تكلفة، إلى مصادر إيراد عن طريق عدد من العناصر الجاذبة للقطاع الخاص مثل حقوق التسمية والرعاية لهذه المرافق، كما تطرق المجتمعون إلى مبادرة تطوير منظومة الاستثمار وهي تطوير قاعدة بيانات مركزية للعقود الاستثمارية المؤجرة وغير المؤجرة، اضافة إلى تطوير نظام موحد للاستثمار.


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