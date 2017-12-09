محاضرات توعوية لسائقي الحافلات بالجوف

نفذت إدارة مرور منطقة الجوف و بالتنسيق مع الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف و جامعة الجوف ؛ عددًا من المحاضرات التوعوية لسائقي الحافلات المخصصة لنقل الطلاب و الطالبات بهدف رفع مستوى الوعي لديهم ، و تعريفهم بالإجراءات النظامية للتعامل مع المخالفين و حثهم على تطبيق قواعد و أنظمة المرور ، و التقيد بالسرعات المحددة على الطرقات للحفاظ على سلامتهم و سلامة الركاب من الطلاب و الطالبات ، كما بيّنت المحاضرات للسائقين مخاطر السرعة الزائدة و التجاوزات الخاطئة .
هذا و ذكر مدير إدارة مرور منطقة الجوف العميد محمد بن نايف العتيبي بأن هذه المحاضرات تأتي بتوجيه و متابعة من مدير الإدارة العامة للمرور العميد محمد البسامي و تهدف إلى تثقيف السائقين بالقيادة السليمة و الآمنة بعد إذن الله ، و قدم العتيبي شكره و تقديره لإدارة التعليم و لجامعة الجوف على تعاونهما و تفاعلهما فيما يقدم من برامج توعوية و تثقيفية ، و سعيهما الحثيث في الحث على تطبيق قواعد الأمن و السلامة المرورية لدى السائقين .
التعليقات (٠) اضف تعليق