محاضرات توعوية لسائقي الحافلات بالجوف

هذا و ذكر مدير إدارة مرور منطقة الجوف العميد محمد بن نايف العتيبي بأن هذه المحاضرات تأتي بتوجيه و متابعة من مدير الإدارة العامة للمرور العميد محمد البسامي و تهدف إلى تثقيف السائقين بالقيادة السليمة و الآمنة بعد إذن الله ، و قدم العتيبي شكره و تقديره لإدارة التعليم و لجامعة الجوف على تعاونهما و تفاعلهما فيما يقدم من برامج توعوية و تثقيفية ، و سعيهما الحثيث في الحث على تطبيق قواعد الأمن و السلامة المرورية لدى السائقين .