مدير جامعة الباحة: خطاب خادم الحرمين الشريفين أكد على الوحدة الوطنية 

قال معالي مدير جامعة الباحة الأستاذ الدكتور عبدالله بن يحيي الحسين أن خطاب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ورعاه ـ في افتتاح أعمال السنة الثانية من الدورة السابعة لمجلس الشورى أنه امتدد للاهتمام بالمواطن ومكتسباته ورفاهيته وعيشه الكريم ودعم النهضة وتعزيز التنمية ومواقف المملكة الثابتة في القضايا العربية والإسلامية.

وأوضح معاليه في تصريح بهذه المناسبة أن خادم الحرمين الشريفين جدّد في ثنايا خطابه الميمون حرصه على تقديم كل ما من شأنه رفعة وعزة ورفاهية وازدهار الوطن والمواطن وتهيئة مقومات التنمية الحديثة في مختلف المجالات.

وأضاف أن الملك المفدى تناول في خطابه بيان الخطوط العريضة لرؤية المملكة 2030 الساعية إلى خدمة الوطن والمواطن وإشراك المواطنين في التنمية ومكافحة الفساد وحفظ المال العام ومحاسبة المقصرين من أجل المواطن وذلك من خلال صون مكتسبات الوطن وتوجيه المقدرات لصالح المواطن ورفاهيته وعيشه الكريم والارتقاء بالخدمات ودعم النهضة وتعزيز التنمية.

وقال معاليه: إن خطاب خادم الحرمين الشريفين أكد على الوحدة الوطنية باعتبارها مسؤولية جماعية على الحكومة والمواطنين وتعزيز التكامل والشراكة الفاعلة بين القطاع الحكومي ومنشآت القطاع الخاص سعيًا لدعم الاقتصاد الوطني في التنمية بتسهيل الإجراءات وجودة الخدمات والمضي قدماً على طريق التنمية والتحديث والتطوير المستمر بما لا يتعارض مع ثوابت المملكة ومبادئها الدينية التي تقوم على تعزيز قيم الوسطية والاعتدال والتسامح والتعايش الحضاري الواعي والسعي إلى الانفتاح على الآخر.

وخلص الدكتور عبدالله الحسين إلى القول: هنيئاً لنا بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله -رجل المرحلة الذي أخذ على عاتقه بناء البلاد والسير بها نحو مستقبل مشرق تتخلله عمليات تطوير وازدهار وتنمية شاملة يتلمسها الجميع وسط تلاحم كبير بين القيادة والشعب لتحقيق الأهداف والوقوف في وجه التحديات، وحفظ الله قيادتنا الرشيدة وآدام على ووطننا أمنه وأمانه.