 مدير جامعة الباحة: خطاب خادم الحرمين الشريفين أكد على الوحدة الوطنية  | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 25 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 13 ديسمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

مدير جامعة الباحة: خطاب خادم الحرمين الشريفين أكد على الوحدة الوطنية  محاضرات توعوية لسائقي الحافلات بالجوف أمين الشرقية يترأس الاجتماع الخاص بشأن مخرجات ورشة العمل “مدينتي 2018م” مؤسسة النقد ترفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس إلى 150 نقطة أساس وزير الثقافة : معرض جدة للكتاب امتداد للواقع الحضاري والثقافي الذي تعيشه المملكة أمير الرياض يحضر حفل سفارة مملكة البحرين بمناسبة اليوم الوطني لبلادها ريال مدريد يفلت من كمين الجزيرة ويتأهل لنهائي مونديال الأندية وزير الخارجية يعلن دعم المملكة لإطلاق القوة الجديدة المشتركة لمكافحة الإرهاب في دول الساحل الأفريقي بمبلغ 100 مليون يورو ولي العهد وولي عهد أبوظبي يبحثان مع رئيس حزب التجمع اليمني للإصلاح مستجدات الساحة اليمنية والجهود المبذولة بشأنها شرطة الرياض تطيح بـ “٦” باكستانيين كونوا تشكيلاً عصابياً قاربت سرقاته النصف مليون الاتفاق ينهي استعدادته في الدمام والشهري يؤكد: فوزنا على الأهلي في الدور الأول يحفزنا على تكرار النتيجة  أمير القصيم : خطاب  خادم الحرمين رسم سياسة المملكة بوضوح وشفافية 

مدير جامعة الباحة: خطاب خادم الحرمين الشريفين أكد على الوحدة الوطنية 

مدير جامعة الباحة: خطاب خادم الحرمين الشريفين أكد على الوحدة الوطنية 
المناطق - الباحة
قال معالي مدير جامعة الباحة الأستاذ الدكتور عبدالله بن يحيي الحسين أن خطاب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ورعاه ـ في افتتاح أعمال السنة الثانية من الدورة السابعة لمجلس الشورى أنه امتدد للاهتمام بالمواطن ومكتسباته ورفاهيته وعيشه الكريم ودعم النهضة وتعزيز التنمية ومواقف المملكة الثابتة في القضايا العربية والإسلامية.
وأوضح معاليه في تصريح بهذه المناسبة أن خادم الحرمين الشريفين جدّد في ثنايا خطابه الميمون حرصه على تقديم كل ما من شأنه رفعة وعزة ورفاهية وازدهار الوطن والمواطن وتهيئة مقومات التنمية الحديثة في مختلف المجالات.
وأضاف أن الملك المفدى تناول في خطابه بيان الخطوط العريضة لرؤية المملكة 2030 الساعية إلى خدمة الوطن والمواطن وإشراك المواطنين في التنمية ومكافحة الفساد وحفظ المال العام ومحاسبة المقصرين من أجل المواطن وذلك من خلال صون مكتسبات الوطن وتوجيه المقدرات لصالح المواطن ورفاهيته وعيشه الكريم والارتقاء بالخدمات ودعم النهضة وتعزيز التنمية.
وقال معاليه: إن خطاب خادم الحرمين الشريفين أكد على الوحدة الوطنية باعتبارها مسؤولية جماعية على الحكومة والمواطنين وتعزيز التكامل والشراكة الفاعلة بين القطاع الحكومي ومنشآت القطاع الخاص سعيًا لدعم الاقتصاد الوطني في التنمية بتسهيل الإجراءات وجودة الخدمات والمضي قدماً على طريق التنمية والتحديث والتطوير المستمر بما لا يتعارض مع ثوابت المملكة ومبادئها الدينية التي تقوم على تعزيز قيم الوسطية والاعتدال والتسامح والتعايش الحضاري الواعي والسعي إلى الانفتاح على الآخر.
وخلص الدكتور عبدالله الحسين إلى القول: هنيئاً لنا بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله -رجل المرحلة الذي أخذ على عاتقه بناء البلاد والسير بها نحو مستقبل مشرق تتخلله عمليات تطوير وازدهار وتنمية شاملة يتلمسها الجميع وسط تلاحم كبير بين القيادة والشعب لتحقيق الأهداف والوقوف في وجه التحديات، وحفظ الله قيادتنا الرشيدة وآدام على ووطننا أمنه وأمانه.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>