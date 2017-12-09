 نائب أمير القصيم : كلمة خادم الحرمين الشريفين إتسمت بالوضوح  | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 25 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 13 ديسمبر 2017 ميلاديا

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نائب أمير القصيم : كلمة خادم الحرمين الشريفين إتسمت بالوضوح 

نائب أمير القصيم : كلمة خادم الحرمين الشريفين إتسمت بالوضوح 
المناطق - بريدة

أكد صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة القصيم أن كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – ، التي ألقاها في افتتاح الدورة السابعة لمجلس الشورى اليوم, أتسمت بالوضوح، حيث تناولت قضايا السياسة الداخلية والخارجية للمملكة العربية السعودية وفي مقدمتها القضايا التي يحرص خادم الحرمين الشريفين – أيده الله – على إعطائها جل اهتمامه ورعايته والمتمثلة في رفع مستوى رفاهية المواطن وتوفير سبل العيش الكريم له.

 

وبين نائب أمير منطقة القصيم، أن خطاب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز  – حفظه الله -، يظهر للعالم أجمع استمرارية حكومة خادم الحرمين الشريفين في تنمية هذه البلاد ،  وتعزيز علاقاتها الخارجية ، ودعمها للقضايا الإسلامية كافة.

 

وأشاد سموه بما تضمنه الخطاب السامي حيال تطورات المملكة ودعمها للجانب الاقتصادي ، لافتاً الأنتباه إلى أن خطاب خادم الحرمين الشريفين – أيدّه الله – قد أكد للعالم أجمع موقف المملكة واستنكارها من القرار الأمريكي بشأن القدس وانحيازه ضد الشعب الفلسطيني الذي لابد أن يستعيد حقوقه المشروعة.

 

وفي ختام تصريحه دعا سموه الله تعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ، وأن ينصر جنودنا البواسل ، وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والاستقرار وأن يحفظ لنا مليكنا وأن يمتعه بالصحة والعافية . 

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