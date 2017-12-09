مساعدات عسكرية أمريكية بـ 120 مليون دولار للجيش اللبناني

أعلنت سفير الولايات المتحدة لدى لبنان، أن بلادها ستقدم مساعدات بقيمة 120 مليون دولار إلى الجيش اللبناني، لمساعدته في الحفاظ على الأمن، ومنع انتقال العنف عبر الحدود من سوريا.

وقالت إليزابيث ريتشارد لدى استقبالها من قبل رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري: “واشنطن ستدعم الجيش بـ 6 طائرات هليكوبتر هجومية خفيفة من طراز (MD 530G)، و 6 طائرات من دون طيار من طراز (النسر)، وكذلك معدات للاتصال ومناظير الرؤية الليلية ضمن إطار البرنامج الجديد للمساعدات”.

وأضافت: “الولايات المتحدة الأمريكية قدمت إلى الجيش اللبناني مساعدات بقيمة 1.5 مليار دولار، خلال العشر سنوات الماضية”.

قائد الجيش العماد جوزاف عون استقبل قائد القيادة الوسطى الأميركية الجنرال Joseph Votel على رأس وفد مرافق، والبحث تناول العلاقات الثنائية بين جيشي البلدين، ثم انتقل قائد الجيش والوفد الأميركي الزائر إلى #الكلية_الحربية#الجيش_اللبناني#lebanesearmyhttps://t.co/cHyAMBoO1hpic.twitter.com/ccDbMZB01Q — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) ١٣ ديسمبر، ٢٠١٧

وتأمل أمريكا أن تتمكن القوات اللبنانية من منع انتقال العنف عبر الحدود من سوريا المجاورة، ومساعدتها على أن تصبح القوة العسكرية الوحيدة التي تدافع عن البلاد، بحسب السفيرة.

يذكر أن لبنان تستضيف أكثر من 1.5 مليون لاجئ سوري على أراضيها.

المصدر: رويترز