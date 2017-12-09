دي ميستورا: سوريا معرضة للتفكك إذا لم يتم التوصل للسلام

أعلن المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا أن سوريا معرضة للتفكك في حال عدم التوصل إلى السلام.

وقال دي ميستورا في حديث لقناة “RTS” السويسرية: “المعارضة السورية أبدت استعدادها للتفاوض المباشر لكن الوفد الحكومي غير جاهز لذلك”.

وأكد المسؤول الأممي أنه حث موسكو على إقناع الحكومة السورية بضرورة التوصل إلى اتفاق سلام لإنهاء الحرب المستمرة على مدى 7 سنوات.

وقال دي ميستورا: “الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يمكن أن يعطي إشارة من أجل “إقناع الحكومة (السورية) بأنه لا تمكن إضاعة مزيد من الوقت”.. “ولتحقيق السلام عليك أن تكون شجاعا لدفع الحكومة لتقبل إقرار دستور جديد وانتخابات جديدة من خلال الأمم المتحدة”.