 دي ميستورا: سوريا معرضة للتفكك إذا لم يتم التوصل للسلام | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 25 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 13 ديسمبر 2017 ميلاديا

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دي ميستورا: سوريا معرضة للتفكك إذا لم يتم التوصل للسلام

دي ميستورا: سوريا معرضة للتفكك إذا لم يتم التوصل للسلام
المناطق -رويترز

أعلن المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا أن سوريا معرضة للتفكك في حال عدم التوصل إلى السلام.

وقال دي ميستورا في حديث لقناة “RTS” السويسرية: “المعارضة السورية أبدت استعدادها للتفاوض المباشر لكن الوفد الحكومي غير جاهز لذلك”.

وأكد المسؤول الأممي أنه حث موسكو على إقناع الحكومة السورية بضرورة التوصل إلى اتفاق سلام لإنهاء الحرب المستمرة على مدى 7 سنوات.

وقال دي ميستورا: “الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يمكن أن يعطي إشارة من أجل “إقناع الحكومة (السورية) بأنه لا تمكن إضاعة مزيد من الوقت”.. “ولتحقيق السلام عليك أن تكون شجاعا لدفع الحكومة لتقبل إقرار دستور جديد وانتخابات جديدة من خلال الأمم المتحدة”.

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