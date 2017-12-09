وكيل أمين منطقة الرياض لشئون بلديات المنطقة يفتتح مبنى بلدية حوطة بني تميم

بعد الافتتاح قام المهندس صالح المخضوب بجولة داخل مبنى البلدية شارك خلالها في تسليم شهادات أول دورة تدريبية تقام في البلدية والتي تم تخصيصها لمنسوبي البلدية بعنوان التميز في خدمة العملاء والتي تتزامن مع افتتاح مركز خدمة العملاء والذي يعمل في الفترة المسائية من الساعة الرابعة مساءً إلى الحادية عشر ويقدم جميع الخدمات ويهدف إلى خدمة المواطن والمقيم بشكل مستديم.

واطلع على عرض مرئي عن مراحل المشروع بالإضافة إلى برنامج إدارة المشاريع الإلكتروني وكذلك تطبيق التقييم الذاتي لخدمة العملاء بعد ذلك زار مقر المجلس البلدي ومقر القسم النسائي وافتتح مركز خدمة العملاء وقام بجولة تفقدية على مشاريع البلدية بالمحافظة وكان برفقته رئيس البلدية ورئيس وأعضاء المجلس البلدي وعدد من منسوبي البلدية.

وفي سؤال لصحيفة المناطق لوكيل أمين منطقة الرياض لشئون بلديات المنطقة حول مبنى بلدية حوطة بني تميم الذي توقف لسنوات طويلة وشهد في الأشهر الماضيه جهود متواصلة حتى تم إنجاز مبنى البلدية كيف ينظر لهذا الإنجاز؟

اجاب المهندس بان هذا الإنجاز يحسب لرئيس بلديه محافظة حوطة بني تميم المهندس فارس القحطاني ولزملائه الذين عالجوا العقبات التي كانت مدتها طويله وكان فيها عقبات ليس من اليسر تجاوزها والحمد لله هذه العقبات تم تجاوزها بتظافر الجهود وتحسب للجميع ونشكرهم على إنهاء هذا المشروع الهام متمنياً أن يتلو هذا النجاح نجاحات مستقبلية بإذن الله .