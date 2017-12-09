 الأمن القومي الأمريكي: أزمة قطر بمثابة نداء تنبيه عن خطورة تمويل الإرهاب وجماعة الإخوان | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 26 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 14 ديسمبر 2017 ميلاديا

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الأمن القومي الأمريكي: أزمة قطر بمثابة نداء تنبيه عن خطورة تمويل الإرهاب وجماعة الإخوان

الأمن القومي الأمريكي: أزمة قطر بمثابة نداء تنبيه عن خطورة تمويل الإرهاب وجماعة الإخوان
المناطق - وكالات

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، هربرت ماكماستر، إن الأزمة القطرية نداء تنبيه عن خطورة تمويل الإرهاب، وشدد على ضرورة استخدام العقوبات والمعلومات الاستخبارية لتجفيف منابع تمويل الإرهاب.

ووجه ماكماستر، انتقادا حادة لممارسات قطر وتركيا، مشددا على أن البلدين ضالعان في دعم الإيدولوجيات المتشددة وتمويلها.

وأضاف الجنرال الأميركي، في لقاء بواشنطن، أن ما تقوم به الدوحة وأنقرة يستهدف المصالح الغربية، واعتبر الفكر المتشدد تهديدا كبيرا “لكافة الشعوب المتحضرة”.

وأوضح أن الأزمة الخليجية الأخيرة مع قطر كانت بمثابة نداء تنبيه عن خطورة تمويل الإرهاب وخطورة جماعة الإخوان، “علينا استخدام كافة الأدوات المتاحة من عقوبات وتشريعات ومعلومات استخبارية اقتصادية لوقف تمويل الإرهاب”.

وشدد مكماستر وفقا لـ”سكاي نيوز”، على ضرورة رصد علاقات الحرس الثوري الإيراني وتحديد أصحاب الشركات الإيرانية التي لها علاقة بالنظام الإيراني الراعي للإرهاب. “فهذه الشركات ليست خطيرة على الشرق الأوسط فقط، وإنما على العالم”.

وأضاف أنه لم يجر الانتباه، في الماضي، للنحو الذي انتشر به الفكر المتشدد عبر بوابة العمل الخيري والمنظمات الاجتماعية، وعز مكماستر مشاكل تركيا المتنامية مع الغرب إلى سطوة حزب العدالة والتنمية.

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