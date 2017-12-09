 ميليشيا الحوثي في انهيار مستمر .. تتكبد خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 26 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 14 ديسمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

ميليشيا الحوثي في انهيار مستمر .. تتكبد خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد ميليشيات الحوثي تنهب متحف صالح في صنعاء الأمن القومي الأمريكي: أزمة قطر بمثابة نداء تنبيه عن خطورة تمويل الإرهاب وجماعة الإخوان وكيل أمين منطقة الرياض لشئون بلديات المنطقة يفتتح مبنى بلدية حوطة بني تميم المتقدمة للبتروكيماويات تحقق جائزة أفضل شركة بتروكيماوية عربية وجائزة ISAQ معسكر كأس الخليج.. الأخضر يضم هوساوي والخضري ويستبعد الجبرين والعمري الأمير خالد الفيصل يطلق فعاليات معرض جدة الدولي للكتاب في نسخته الثالثة دي ميستورا: سوريا معرضة للتفكك إذا لم يتم التوصل للسلام مساعدات عسكرية أمريكية بـ 120 مليون دولار للجيش اللبناني وزير التجارة يرأس وفد المملكة في اجتماعات منظمة التجارة العالمية نائب أمير القصيم : كلمة خادم الحرمين الشريفين إتسمت بالوضوح  مدير جامعة الباحة: خطاب خادم الحرمين الشريفين أكد على الوحدة الوطنية 

ميليشيا الحوثي في انهيار مستمر .. تتكبد خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد

ميليشيا الحوثي في انهيار مستمر .. تتكبد خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد
المناطق - وكالات

حقق الجيش اليمني بإسناد من طيران التحالف العربي، الأربعاء، اختراقا ميداني استراتيجي وهام، وذلك بالوصول إلى أولى مديريات الجوف (شمال غرب) من جهة محافظة صعدة المعقل الرئيس لميليشيا الحوثي الانقلابية، أقصى شمال اليمن وعلى الحدود مع السعودية.

وقال قائد محور صعدة العميد الركن عبيد الأثلة إن “قوات الجيش الوطني تمكنت من الوصول إلى أولى مديريات الجوف من جهة محافظة صعدة”، وفق تصريح نقله المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية.

وأكد العميد الأثلة أن قوات الجيش اليمني وصلت إلى شقة القورة أولى مناطق مديرية الخب والشعف التابعة لمحافظة الجوف عقب تحرير وتمشيط مساحات صحراوية واسعة من مليشيات الحوثي الانقلابية في منطقة الاجاشر بمديرية كتاف البقع بمحافظة صعدة.

ولفت إلى أن ميليشيا الحوثي أصبح وضعها في انهيار مستمر يوما بعد يوم، وتكبدت خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد. وتوعد قائد محور صعدة، الميليشيا بالعديد من المفاجآت خلال الأيام القادمة.

 

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>