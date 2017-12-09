ميليشيا الحوثي في انهيار مستمر .. تتكبد خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد

حقق الجيش اليمني بإسناد من طيران التحالف العربي، الأربعاء، اختراقا ميداني استراتيجي وهام، وذلك بالوصول إلى أولى مديريات الجوف (شمال غرب) من جهة محافظة صعدة المعقل الرئيس لميليشيا الحوثي الانقلابية، أقصى شمال اليمن وعلى الحدود مع السعودية.

وقال قائد محور صعدة العميد الركن عبيد الأثلة إن “قوات الجيش الوطني تمكنت من الوصول إلى أولى مديريات الجوف من جهة محافظة صعدة”، وفق تصريح نقله المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية.

وأكد العميد الأثلة أن قوات الجيش اليمني وصلت إلى شقة القورة أولى مناطق مديرية الخب والشعف التابعة لمحافظة الجوف عقب تحرير وتمشيط مساحات صحراوية واسعة من مليشيات الحوثي الانقلابية في منطقة الاجاشر بمديرية كتاف البقع بمحافظة صعدة.

ولفت إلى أن ميليشيا الحوثي أصبح وضعها في انهيار مستمر يوما بعد يوم، وتكبدت خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد. وتوعد قائد محور صعدة، الميليشيا بالعديد من المفاجآت خلال الأيام القادمة.