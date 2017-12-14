 محمد بن ناصر: كلمة خادم الحرمين بمجلس الشورى تحمل في طياتها معان ومضامين هامة للجميع | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 26 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 14 ديسمبر 2017 ميلاديا

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محمد بن ناصر: كلمة خادم الحرمين بمجلس الشورى تحمل في طياتها معان ومضامين هامة للجميع

محمد بن ناصر: كلمة خادم الحرمين بمجلس الشورى تحمل في طياتها معان ومضامين هامة للجميع
جازان - امل بهكلي ؛

أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ، أن كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – التي ألقاها في افتتاح الدورة السابعة لمجلس الشورى اليوم تحمل في طياتها معان ومضامين عديدة وقد اشتملت عدة قضايا واتسمت بالوضوح والشفافية حيث تناولت كلمته يحفظه الله .. قضايا السياسة الداخلية والخارجية للمملكة العربية السعودية وفي مقدمتها ضرور ة نشر الاعتدال بين الشعوب والبعد عن التطرف ومعالجة اسبابه ، ورفع مستوى رفاهية المواطن وتوفير سبل العيش الكريم له والتي يحرص خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله على اعطائها جل اهتمامه ورعايته ..
واشاد سموه بما تضمنه الخطاب السامي الكريم حيال التطورات المتلاحقة التي تشهدها المملكه ودعمها للجانب الاقتصادي ..
وبين سموه الى أن خطاب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أيده الله يظهر للعالم أجمع استمرارية حكومة خادم الحرمين الشريفين في تنمية هذه البلاد وتعزيز علاقاتها الخارجية ،ودعمها للقضايا الإسلامية كافة.
وفي ختام تصريحه دعا سموه الله تعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ، وأن ينصر جنودنا البواسل وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والاستقرار وأن يحفظ لنا مليكنا وأن يمتعه بالصحة والعافية .

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