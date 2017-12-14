١٥٥ طالباً بمكتب التعليم بحلي يشاركون في مسابقات التوعية الإسلامية ( تدبر )

تنافس ١٥٥ طالباً من مدارس مكتب تعليم حلي في مسابقات التوعية الإسلامية ( تدبر ) في القرآن الكريم والحديث النبوي والأذكار والسيرة النبوية في تجمع يجمله عبق الآيات ونضارة السنة ونسائم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كان ذلك خلال يومي الثلاثاء والأربعاء ٢٤- ٢٥ / ٣ / ١٤٣٩ هـ بمدرسة الأمير سلطان الثانوية بمتابعة حثيثة من قائد المدرسة الأستاذ عبد السفري وإشراف داخلي من الأستاذ علي عبد الهادي الحسناني وتنظيم وتجهيز من الأستاذ هادي علي البيه وفريق الكشافة بالمدرسة وقد شارك في تحكيم المسابقة ٣٠ معلماً وحضيت المسابقة بدعم و زيارة كل من مدير مكتب التعليم الأستاذ عبد الرحمن الزاحمي والمساعد للشؤون التعليمية الأستاد حمد الخالدي ومشرف التربية الأسلامية الدكتور ياسين الغانمي، علماً أن الراعي الرسمي للمسابقات هو جمعية تحفيظ القرآن الكريم بحلي (حافظ ) ومكتب الدعوة بحلي.