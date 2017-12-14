 مدراء الدوائر الحكومية بمركز الحبيل في زيارة لقصر مالك الشعبي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 26 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 14 ديسمبر 2017 ميلاديا

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مدراء الدوائر الحكومية بمركز الحبيل في زيارة لقصر مالك الشعبي

مدراء الدوائر الحكومية بمركز الحبيل في زيارة لقصر مالك الشعبي
المناطق - محمد الغبيشي - رجال ألمع

قام مديرو الدوائر الحكومية بمركز الحبيل التابع لمحافظة رجال ألمع هذا اليوم الأربعاء بزيارة تفقدية لقصر مالك الشعبي وذلك للاطلاع على آخر ما تم الوصول إليه من تجهيزات والإطلاع على ما يحويه القصر من مقتنيات .

وقد كان في استقبالهم مالك القصر حديش آل جبان حيث رافقهم في هذه الجولة مؤكداً لهم أن كل ماشاهدوه من إنجازات في هذا القصر إنما هو نتاج جهد ذاتي في المقام الأول والأخير

مضيفاً بأن القصر يعتبر معلماً سياحيا الآن يتوافد إليه الزوار والسائحون من الراغبين في التعرف على تاريخ الآباء والأجداد.

من جهتهم عبر مديروا الدوائر الحكومية بالمركز عن مدى سعادتهم وابهارهم بهذا القصر وذلك لكونه يحيي داخل كل من يتجول بداخله ما مضى من تراث الآباء والأجداد ويجعل الشخص وكأنه يعود بذاكرته إلى الوراء فيعيش ما كان يسمعه وكأنه رأي عين .

وفي ختام الزيارة قدم الزائرون لمالك القصر جزيل الشكر على ما بذله من مجهود ومقدرين له هذه الفكرة التي تنم عن وطنية كبيرة لديه وحب كبير تجاه وطنه .

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