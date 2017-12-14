محمد بن عبدالعزيز : الخطاب الملكي لخادم الحرمين جسد ثوابت النهج الاصلاحي والتنموي للمملكة ..

اشاد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان بالخطاب الملكي الذي القاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -يحفظه الله- بمناسبة افتتاح أعمال السنة الثانية من الدورة السابعة لمجلس الشورى حيث جسدت كلمته -ايده الله- ، ثوابت النهج الإصلاحي والتنموي الذي تسير عليه المملكة تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله.

وأوضح سموه أن شمولية الخطاب وتأكيد قائد الأمة على التمسك بالوسطية والاعتدال ومحاربة التطرف والانحلال وإبراز جهود المملكة في مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والمحاسبة من خلال تشكيل لجنة عليا لقضايا الفساد برئاسة ولي العهد الأمين ورسم رؤية واضحة لمعالم المستقبل من خلال برامج تنموية واقتصادية طموحة تنفذ بسواعد شباب الوطن وفق رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020.

مشيرا سمو نائب امير جازان، الى الشواهد العديدة التي تحققت للبلاد في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله في مختلف المجالات داخل الوطن وخارجه.

وأبان سموه .. أن ذلك لم يتحقق إلا بفضل من الله ثم النظرة الثاقبة والرؤية الحكيمة للقيادة واللحمة القوية بين القيادة والشعب

وسأل سموه الله عزو وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وأن يديم على بلادنا نعمة الامن والامان والاستقرار .