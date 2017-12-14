 أمير حائل يؤكد شمولية الخطاب الملكي السامي في افتتاح أعمال السنة الثانية للدورة السابعة لمجلس الشورى | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 26 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 14 ديسمبر 2017 ميلاديا

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أمير حائل يؤكد شمولية الخطاب الملكي السامي في افتتاح أعمال السنة الثانية للدورة السابعة لمجلس الشورى

أمير حائل يؤكد شمولية الخطاب الملكي السامي في افتتاح أعمال السنة الثانية للدورة السابعة لمجلس الشورى
المناطق - حائل

قال صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل أن أبناء الوطن من شرقه إلى غربه ومن شماله إلى جنوبه أكدوا فخرهم واعتزازهم بمضامين الخطاب الملكي السامي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة افتتاح أعمال السنة الثانية من الدورة السابعة لمجلس الشورى والذي جسد ثوابت النهج الإصلاحي والتنموي الذي تسير عليه المملكة تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله.
وأوضح سموه في تصريح صحفي أن شمولية الخطاب وتأكيد قائد الأمة على التمسك بالوسطية والاعتدال ومحاربة التطرف والانحلال وإبراز جهود المملكة في مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والمحاسبة من خلال تشكيل لجنة عليا لقضايا الفساد برئاسة ولي العهد الأمين ورسم رؤية واضحة لمعالم المستقبل من خلال برامج تنموية واقتصادية طموحة تنفذ بسواعد شباب الوطن وفق رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020.
وأشار إلى أن منطقة حائل كغيرها من مناطق المملكة يبادلون القيادة حبًا بحب ووفاءً بوفاء ويجددون العهد بأن يكونوا عونًا لكل مايسهم في تحقيق التوجيهات الكريمة برفعة الوطن ورفاهية المواطن وتحقيق معدلات عالية تنمويًا واقتصاديًا بإذن الله ، متطرقًا سموه للشواهد العديدة التي تحققت للبلاد في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – في مختلف المجالات داخل الوطن وخارجه.
وأبان الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أن ذلك لم يتحقق إلا بفضل من الله ثم النظرة الثاقبة والرؤية الحكيمة للقيادة واللحمة القوية بين القيادة والشعب وبين الشعب والقيادة والتي برزت بجلاء خلال مواجهة بلادنا للاستهداف من قبل الأعداء فلم تزد تلك الأحداث إلا قوة ومنعة لبلادنا.
وسال سموه الله عزو وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وأن يبقي هذا الوطن شامخًا رافعًا راية لا إله إلا الله محمد رسول الله.

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