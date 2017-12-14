فضيحة جديدة: قطر تتباهى بقوتها بــ«فيديو» مسروق من الجيش الإماراتي

في فضيحة جديدة نشرت قطر امس الأربعاء مقطع فيديو قالت أنه لعروض القوات الخاصة القطرية في الوقت الذي أكد فيه ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعية أن المقطع يعود للجيش الأماراتي.

ووضعت قطر من جديد نفسها في موضع سخرية أمام الرواد والناشطين حيث أعادوا من جديد نشر الفيديو الخاص بالجنود الاماراتيين خلال عملية انزال من طائرة عسكرية.

ووفقا للمعلومات فقد ظهر التطابق الواضح بين المقطعين، مما فتح باب السخرية واسعًا على وزارة الدفاع القطرية من قبل المعلقين.

وحدد أحد المعلقين المقطع المذكور، مقدمًا دليلًا على سرقته، قائلًا: الثانية 35 تظهر مروحية شينوك والإمارات تملكها، وقطر لا تملكها، حتى بالفيديوهات تسرقون من الإمارات، دولة عندها عقدة نقص لا حيّا ولا مستحى.

وفي نفس المنحى كتب معلق آخر: مالومكم جيشكم مثل منتخبكم الكروي، على الأقل اسرقوا مقطع فيديو من جيش عمتكم شريفة، الظاهر أن حليب الحمير التركي خلاكم اتصيرون حمير بمعنى الكلمة، كان خليتو قناة الخنزيرة تزور لكم مقطع تراهم محترفين في هالسوالف”.

وكتب آخر بحسب موقع (إرم نيوز) : لو تلاحظون الشعار اللي في المقطع تعرفون أن قطر خلاص انتهت، ماعد فيها رجا تكون دولة عربية خليجية الشعار عبارة عن صليب يحمل شعار القوات الخاصة القطرية، والمشاهد الموجودة في المقطع كله تدريبات القوات الإماراتية؛ التي أثبتت كفاءتها في محاربة الحوثيين مع قوات التحالف.