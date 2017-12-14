إزالة مباني وأحواش مخالفه في شوقية مكة المكرمة

واصلت لجنة ازالة التعديات ببلدية الشوقيه الفرعيه بمكه المكرمه نشاطها في مراقبة وازالة مواقع التعديات في المخططات والاحياء السكنيه التابعة للمنطقة وتمكنت اللجنه من ازالة عدد من المباني والاحواش المخالفه والمقامه بطرق عشوائيه وبدون صكوك نظامية في عدد من الواقع.

وأوضح المهندس ممدوح بن محمد عراقي رئيس بلدية الشوقيه الفرعيه بأن البلدية ماضية في مواصلة جهودها ونشاطها في مراقبة كافة المواقع التي تشهد تعديات على الاراضي والممتلكات العامة مشيرا الى أن الفرق الميدانية نفذت خلال الاسبوع المنصرم العديد من الجولات الميدانية بمشاركة الجهات ذات العلاقة ، ومؤكدا بأن هناك توجيهات صادرة بضرورة متابعة هذه المخالفات وإزالة أي تعديات على الاراضي والممتلكات العامه .

وقال أن الفرق الميدانية قامت خلال الأيام الماضية بازالة عشره مبان مخالفة وبدون صكوك ، وبمشاركة عدد من افراد ومنسوبي الجهات الامنيه المساندة لفرق الامانة.

واختتم عراقي لافتا الى أن البلدية حريصة على إزالة مثل هذه الظواهر السلبية التي تشوه المظهر العام ، حيث الفرق الميدانية بمواصلة مهامها في إزالة أي مواقع تعديات دون تأخر أو تهاون وفي كافة الاحياء والمخططات السكنية في هذه المناطق.