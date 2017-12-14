 بعد اتهامه بالتحرش.. نائب أميركي ينتحر فوق جسر | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 26 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 14 ديسمبر 2017 ميلاديا

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بعد اتهامه بالتحرش.. نائب أميركي ينتحر فوق جسر

بعد اتهامه بالتحرش.. نائب أميركي ينتحر فوق جسر
المناطق_وكالات

أقدم ممثل كنتاكي، النائب الجمهوري الأميركي، دان جونسون، على الانتحار مُطلقاً النار على نفسه فوق جسر ليل الأربعاء، بعد اتهامه بالتحرش الجنسي بقاصر.

وأفادت وسائل إعلام أميركية أن جونسون البالغ من العمر 57 عاماً أطلق على نفسه الرصاص أثناء وقوفه على جسر ماونت واشنطن، بحسب ما أوضح رئيس شرطة بوليت، دوني تانيل.

وقالت الشرطة إن النائب الجمهوري أوقف سيارته في شارع Greenwell Ford Road وترجل منها واتجه نحو الجسر. وأضافت أن تشريحاً للجثة سيجري الخميس، مرجحة بقوة فرضية الانتحار.

وأتى انتحار جونسون بعد 3 أيام من توجيه مركز كنتاكي للتحقيقيات اتهامات لممثل كنتاكي، بالاعتداء جنسيا على ماراندا ريتشموند، التي كانت صديقة لابنته، والبالغة من العمر 17 عاماً في 2012، ما دفع زعماء الكونغرس الجمهوريين والديمقراطيين على حد سواء إلى مطالبته بالتقدم باستقالته.

إلا أن جونسون نفى نفياً قاطعاً تلك الاتهامات، معتبراً أنها مجرد حملة من الديمقراطيين من أجل تشويه سمعته.

يذكر أن دان كان أثار ضجة كبيرة العام الماضي عندما شبه الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما وزوجته بالقردة.

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