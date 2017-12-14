إدمان الإنترنت مؤشر محتمل على أمراض نفسية أخرى

قالت الجمعية الألمانية للطب النفسي، والطب النفسي- الجسدي، وعلم الأعصاب إن إدمان الإنترنت غالباً ما يقترن بأمراض نفسية أخرى.

وعلى سبيل المثال، يستخدم مرضى الاكتئاب الإنترنت بشكل مفرط من أجل مواجهة مشاعر الوحدة، التي تنتابهم، لذا يجب فحص المصابين بإدمان الإنترنت لاكتشاف إذا ما كانوا مصابين بأمراض نفسية أخرى.

وأضافت الجمعية أنه لا يمكن التعبير عن الحد الطبيعي لاستخدام الإنترنت وحد إدمانه بالأرقام، مشيرة إلى أن أعراض إدمان الإنترنت تتمثل في فقدان السيطرة على استخدام الإنترنت، والشعور بالقلق ،والتوتر الداخلي دونه، إضافةً إلى إهمال الهوايات والاهتمامات والتورط في الكثير من المشاكل المهنية، وفي العلاقات الزوجية، والأسرية.