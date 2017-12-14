 إيران توقف صحيفة مشهورة كشفت وجهة صواريخ ميليشيا الحوثي الإرهابية في اليمن | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 26 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 14 ديسمبر 2017 ميلاديا

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إيران توقف صحيفة مشهورة كشفت وجهة صواريخ ميليشيا الحوثي الإرهابية في اليمن

إيران توقف صحيفة مشهورة كشفت وجهة صواريخ ميليشيا الحوثي الإرهابية في اليمن
المناطق_وكالات

واصل رئيس تحرير صحيفة “كيهان” الإيرانية، حسين شريعتمدارى، تحريضه ضد دول الخليج العربي، ولا سيما السعودية والإمارات داعيًا ميلشيا الحوثيين الإيرانية في اليمن، إلى استهداف ناقلات النفط السعودية، ودول التحالف العربي لدعم الشرعية.

واعتبر “شريعتمدارى”-المقرب من المرشد الإيراني- في سياق كلمة له بجامعة “شهيد رجائى” بالعاصمة طهران، أن طريق مواجهة التحالف العربي في اليمن هو استهداف ناقلات النفط العربية فى خليج عدن، مؤكدًا في تحريض مباشر أنه ينبغي على الحوثي استهداف ناقلات النفط السعودي، قائلًا: هذا أقل ثمن يجب أن يدفعه السعوديون، بحسب وكالة “تسنيم”.

واعتاد شريعتمداري على تحريض ميليشيات الحوثي اليمنية ورصد أهداف والتخطيط لهم، عبر صحيفته التي تعد الناطقة بلسان المرشد في إيران، ففي نوفمبر الماضي حرضهم على استهداف دبي والسعودية.

وأصدرت النيابة العامة الإيرانية قرارًا بإيقاف عمل صحيفة “كيهان” – المقربة من المرشد الإيراني علي خامنئي – لمدة يومين فقط، وذلك لأنها كشفت وجهة صواريخ ميليشيا الحوثيين في اليمن.

وكانت الصحيفة قد ذكرت في عددها الصادر مطلع نوفمبر الماضي، أن الأهداف التالية لصواريخ الحوثيين ستكون بضرب مناطق أخرى في السعودية ودول الخليج العربي، وذلك عقب يومين من اعتراض الدفاعات الجوية السعودية صاروخًا أطلقته هذه الميليشيات على مطار الرياض.

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