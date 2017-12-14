أبو مازن: الملك سلمان قال لي: لا حل بدون دولة فلسطينية عاصمتها القدس غير ذلك لا تسمعوا كلام من أحد

لم يستطع الرئيس محمود عباس أبو مازن الصمت خلال كلمته أمس أمام القمة الطارئة لمنظمة التعاون الإسلامي المنعقدة في مدينة إسطنبول التركية، وقال إن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز قال له أثناء المباحثات التي تمت بالرياض كلمة واحدة، وهي لا حل بدون دولة فلسطينية عاصمتها القدس، وغير ذلك لا تسمعوه من أحد.

ويأتي حديث عباس ردًّا غير مباشر على التقارير الإعلامية التي اوردتها وكالات الأنباء العالمية حول الموقف السعودي من قضية فلسطين التي مازالت على رأس أولوياتها.

حيث دعمت المملكة العربية السعودية القضية الفلسطينية واعتبرت أن قرار الرئيس الأمريكي ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل غير معترف به وهو قرار باطل.