الأرصاد: إنخفاض ملموس في درجات الحرارة بشمال ووسط المملكة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – انخفاضاً ملموساً في درجات الحرارة على مناطق شمال ووسط المملكة قد تنشط معها الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار في حين تبقي السماء غائمة جزئياً على تلك المناطق وكذلك على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية للمملكة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والاوسط وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 16-40 كم/ساعة.

وارتفاع الموج من متر الى مترين ,وحالة البحر متوسط الموج ,بيما تكون الرياح على الخليج العربي شرقية الى جنوبية شرقية بسرعة 16-40 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر متوسط الموج.