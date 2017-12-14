 الأرصاد: إنخفاض ملموس في درجات الحرارة بشمال ووسط المملكة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 26 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 14 ديسمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

تنظيم ملتقي التوظيف الأول في أملج «تيريزا ماي» تخسر تصويتاً حاسماً بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي كندا: نجاة «25» راكباً تحطمت طائرتهم بعد إقلاعها خادم الحرمين يصدر أمراً سامياً بالموافقة على تحفيز للقطاع الخاص بمبلغ 72 مليار ريال جهود جبارة لإحتواء أخطر وأكبر حريق في تاريخ كاليفورنيا الأمريكية الأرصاد: إنخفاض ملموس في درجات الحرارة بشمال ووسط المملكة أبو مازن: الملك سلمان قال لي: لا حل بدون دولة فلسطينية عاصمتها القدس غير ذلك لا تسمعوا كلام من أحد مارغريتا الروسية أمسك بها زوجها وبتر يديها بفأس الغيرة بعد اتهامه بالتحرش.. نائب أميركي ينتحر فوق جسر إيران توقف صحيفة مشهورة كشفت وجهة صواريخ ميليشيا الحوثي الإرهابية في اليمن إدمان الإنترنت مؤشر محتمل على أمراض نفسية أخرى إزالة مباني وأحواش مخالفه في شوقية مكة المكرمة

الأرصاد: إنخفاض ملموس في درجات الحرارة بشمال ووسط المملكة

الأرصاد: إنخفاض ملموس في درجات الحرارة بشمال ووسط المملكة
المناطق_الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – انخفاضاً ملموساً في درجات الحرارة على مناطق شمال ووسط المملكة قد تنشط معها الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار  في حين تبقي السماء غائمة جزئياً على تلك المناطق وكذلك على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية للمملكة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والاوسط وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 16-40 كم/ساعة.

وارتفاع الموج من متر الى مترين ,وحالة البحر متوسط الموج ,بيما تكون الرياح على الخليج العربي شرقية الى جنوبية شرقية بسرعة 16-40 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر متوسط الموج.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>