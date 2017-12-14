 جهود جبارة لإحتواء أخطر وأكبر حريق في تاريخ كاليفورنيا الأمريكية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 26 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 14 ديسمبر 2017 ميلاديا

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جهود جبارة لإحتواء أخطر وأكبر حريق في تاريخ كاليفورنيا الأمريكية

جهود جبارة لإحتواء أخطر وأكبر حريق في تاريخ كاليفورنيا الأمريكية
المناطق_وكالات

تمكنت فرق الاطفاء من احتواء عدد كبير من حرائق الغابات التي اعتبرت الأخطر والأكبر في تاريخ ولاية كاليفورنيا، إلا أنه وطبقا لتصريحات المسؤولون فإن الأحياء السكنية لا تزال معرضة للخطر.

وأوضحت سلطات الإنقاذ في ولاية كاليفورنيا الأمريكية اليوم أنه تم تمديد التحذيرات من خطر الحريق بسبب رياح “سانتا آنا” ونقص حاد فى هطول الأمطار مع احتمال زيادة هبوب الرياح خلال يومي الخميس والجمعة.

ودمرت حرائق توماس حتى الآن أكثر من 900 مبنى، و 700 منزل. وتمتد عبر مساحة تقرب من 960 كيلومترا مربعا من جنوب كاليفورنيا، مما يجعلها من أكبر الحرائق في تاريخ الولاية.

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