تنظيم ملتقي التوظيف الأول في أملج

ناقش المجلس الاستشاري لكلية التقنية العالمية في املج خلال اجتماعه امس برئاسة عميد الكلية ريتشارد غوس وبحضور العميد الجديد ديفيد كونواي ملتقى التوظيف الاول الذي تنظمه الكلية بالشراكة مع لجنة التنمية السياحة.

وجرى خلال الاجتماع الذي حضره رئيس المجلس البلدي اللواء متقاعد المهندس عبدالعزيز ين محمود الجهني نائب رئيس لجنة التنمية السياحية بحث الترتيبات لملتقى التوظيف الاول في محافظة املج الذي يتزامن مع حفل الخريجين لهذا الفصل الدراسي الحالي وذلك في الثاني من يناير ٢٠١٨م الموافق ١٥ ربيع الثاني ١٤٣٩هـ كما ناقش الاقتراحات المقدمة من الاعضاء واستعراض التوصيات التي اتخذها المجلس في اجتماعه السابق وساهمت في حلول المشاكل الفنية لمبنى الكلية.

واوضح العميد ديفيد كونواي ان المجلس الاستشاري يساعد في تطوير الكلية من الداخل ويحدد احتياجات الطلاب من الندوات والدورات ومشاركة الكلية المجتمعية وبين ان الكلية تعتزم عقد دورات مجانية في اللغة الانجليرية للمواطنين من منطلق واجبها المجتمعي وقدم شكره للجهات التي منحت الطلاب فرص للتدريب الميداني.