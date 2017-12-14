 «تيريزا ماي» تخسر تصويتاً حاسماً بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 26 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 14 ديسمبر 2017 ميلاديا

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«تيريزا ماي» تخسر تصويتاً حاسماً بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي

«تيريزا ماي» تخسر تصويتاً حاسماً بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي
المناطق_وكالات

خسرت رئيسة الحكومة البريطانية، تيريزا ماي، تصويتا حاسما في مجلس العموم يتعلق بأحقية النواب في الموافقة على أي اتفاق نهائي للخروج من الاتحاد الأوروبي.

فقد صدق النواب على حقهم في الموافقة على الاتفاق النهائي، بينما ترى الحكومة أن هذا الأمر قد يعيق عملية الخروج السلسلة التي تريدها.

وأقر التعديل بموافقة أغلبية بسيطة هي 309 مقابل 305، وذلك بعدم صوت 11 نائبا من حزب المحافظين على عكس رغبة زعيمتهم، ماي.

وقال وزراء إن هذه الانتكاسة البسيطة لن تمنع بريطانيا من مغادرة الاتحاد الأوروبي.وصوت ضد الحكومة 8 نواب من حزب المحافظين شغلوا من قبل مناصب وزارية.

وقالت الحكومة إنها تشعر بالخيبة بسبب الخسارة، على الرغم من الضمانات القوية التي قدمتها.

ووصف زعيم المعارضة، جيريمي كوربن، هذه الخسارة بأنها إهانة لسلطة تيريزا ماي، خاصة أنها جاءت عشية انعقاد قمة الاتحاد الأوروبي التي يناقش فيها القادة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

واتهم منتقدون أصحاب التعديلات، التي ساندها ناشطون في حملة البقاء، بمحاولة إفساد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ووضع الأغلال في يد الحكومة.

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