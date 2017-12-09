أمين القصيم: كلمة خادم الحرمين تؤكد أن الدولة ماضية في تحقيق الخطط الطموحة

أكد أمين منطقة القصيم المهندس محمد بن مبارك المجلي أنَّ كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله خلال افتتاح اعمال السنة الثانية من الدورة السابعة لمجلس الشورى , أكدت على ان الدولة ماضية في تحقيق خططها الطموحة في رؤية 2030 رغم جميع التحديات المحيطة بعزم وقوة وثبات وفق ما يعزز العملية التنموية ويحقق مستقبل واعد للوطن , كما تؤكد كلمته أيده الله على الدور الريادي والقيادي للمملكة ودورها المؤثر على المستوى العالمي والاقليمي والاهتمام الحقيقي النابع من المبادئ والقيم الاسلامية السمحة التي زرعها مؤسس هذه البلاد طيب الله ثراه, ونحن اذ نستشعر أهمية هذا الخطاب الملكي الذي حمل مضامين عده نسأل الله عزوجل ان يحفظ لنا خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده ويديم على بلادنا الامن والامان والرخاء.