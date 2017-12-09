 انشقاق الرجل الثاني في مجلس الانقلاب الحوثي وهروبه إلى الجنوب | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 26 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 14 ديسمبر 2017 ميلاديا

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انشقاق الرجل الثاني في مجلس الانقلاب الحوثي وهروبه إلى الجنوب

انشقاق الرجل الثاني في مجلس الانقلاب الحوثي وهروبه إلى الجنوب
المناطق - متابعات

أكد مسؤول أمني في بلدة سباح في يافع جنوبي اليمن، أن نائب رئيس مجلس الانقلابيين في صنعاء الشيخ قاسم الكسادي، وصل إلى مسقط رأسه في بلدة سباح بعد انشقاقه على مجلس الحوثيين، بعد اغتيال الرئيس صالح.

وقال نائب قائد الحزام الأمني في سباح العقيد توفيق الشقي لـ24 إن ” الكسادي الذي يعد من أبرز رجال الرئيس السابق وصل مسقط رأسه، لا، تناقلت وسائل الإعلام،إلى البيضاء”.

وأضاف أن الكسادي لم يُدل بأي تصريح صحافي وأن ما نقل على لسانه غير صحيح.

وانشق الكسادي الذي كان يُعد الرجل الثاني في الانقلاب بعد صالح الصماد، بعد قتل الحوثيين للرئيس السابق صالح.

ومن جهة أخرى، كشفت مصادر يمنية في صنعاء أن الحوثيين يفرضون على وزراء وإعلاميين يمنيين موالين لصالح، الإقامة الجبرية، بعد مطالبتهم باتخاذ مواقف معادية لحزب المؤتمر.

وقالت المصادر وفقا لـ24 إن “الحوثيين فرضوا إقامة جبرية على الوزير في حكومة الإنقاذ غير المعترف بها، أحمد صالح القنع، وطالبوه بإعلان مواقف مناهضة للمؤتمر إعلامياً، وطلبوا من الإعلامي المقرب من صالح، محمد منصور الظهور في قناة اليمن اليوم، للحديث عن خيانة الرئيس صالح وحزب المؤتمر”.

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