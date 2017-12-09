 بدء العمل في وحدة التغذية والمحاليل الوريدية بمستشفى الأمير متعب بسكاكا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 26 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 14 ديسمبر 2017 ميلاديا

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بدء العمل في وحدة التغذية والمحاليل الوريدية بمستشفى الأمير متعب بسكاكا

بدء العمل في وحدة التغذية والمحاليل الوريدية بمستشفى الأمير متعب بسكاكا
المناطق - الجوف

أعلنت الصحة في منطقة الجوف عن بدء العمل في وحدة التغذية والمحاليل الوريدية في مستشفى الأمير متعب بن عبدالعزيز بسكاكا .

وتعد هذه الخطوة من الأعمال التطويرية الهادفة لتجويد وتحسين الخدمات الصحية في المنطقة بشكل عام ، حيث تعمل على رفع مستوى الخدمة والأمان للمرضى من خلال استخدام جهاز خلط محاليل التغذية الوريدية TPN  .

وأبانت صحة الجوف أن هذه الوحدة تعمل على أساس تحضير محاليل وريديه للمرضى المنومين من الحالات الحرجة بالمستشفى بطريقة علمية وبيئة معقمة في معامل مجهزة طبياً خاصة للتحضير لتوفير محلول وريدي خالي من أي تلوث وأقل عدوى للمريض، كما أن الوحدة ستكون في المرحلة الأولى لخدمة الأقسام الطبية داخل مستشفى الأمير متعب، فيما سيتم تغطية احتياج مستشفى الأطفال والولادة فيما يخص الأطفال الخدج.

يذكر أن مستشفى الأمير متعب بن عبدالعزيز يعد المستشفى المركزي والمرجعي لمستشفيات الجوف , ويعمل بسعة سريرية تبلغ 300 سرير , وقد بلغ عدد العمليات الجراحية التي أجراها العام الماضي 3135 عملية .

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