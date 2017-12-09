تميز تلو تميز …. تعليم الباحة الأول على مستوى المملكة في التهجئة

هنّأ المدير العام التعليم بالمنطقة الأستاذ سعيد بن محمد مخايش الطالب زياد بن إبراهيم الغامدي بمدرسة بطحان الأولى بتحقيقه المركز الأول على مستوى المملكة في فرع التهجئة والطالب أسامة بن معيض الزهراني من مدرسة القحف والشولة المركز العاشر في فرع الإملاء على مستوى الوزارة وأسرتهما ومعلميهما بتحقيقهما المراكز المتقدمة على مستوى المملكة في المسابقة الوطنية للغة العربية والتي أقيمت في المنطقة الشرقية بمشاركة مناطق ومحافظات المملكة التعليمية.

و عبّر المدير العام عن سعادته بهذه الإنجازات المتوالية لتعليم المنطقة، كما قدم شكره العطر للطالب ولأسرته التي وقفت ودعمت وساندت ابنها في ترجمة البرامج التربوية التي يتلقاها الطالب في مدرسته وقدرته على المنافسة بها على المستوى المحلي ،مؤكدا على أهمية دور الأسرة في تعزيز القيم التربوية ودعم مواهب وقدرات الطلاب وتوظيفها التوظيف الملائم ،كما قدم التهنئة لقائد مدرسة بطحان الأولى الأستاذ نايف عبدالمجيد الزهراني ومعلم اللغة العربية الأستاذ فيصل عبدالرحمن الزهراني وكذلك قائد مدرسة القحف والشولة الأستاذ عيد حنش الغامدي ومعلم اللغة العربية الأستاذ عبدالرحمن علي الزهراني ولقسم اللغة العربية بالإدارة ممثلا في رئيس القسم الأستاذ سعيد حيان الغامدي ولكل من وقف مع الطالب من المعلمين والمشرفين التربويين وراء هذا المنجز الذي تحقق للطالب وللمنطقة التعليمية ، مشيراً إلى أن هذا الانجاز يضاف للمسيرة التربوية للمنطقة والتي شهدت ولله الحمد مؤخرا العديد من المنجزات التربوية والتعليمية في المسابقات المحلية والداخلية والدولية ويترجم سعيها نحو الاستثمار الأمثل في المواهب والقدرات التي يتمتع بها طلابنا وطالباتنا وهو ما نلمسه اليوم واقعا متمثلا في هذا المنجز الذي يسجل باسم تعليم الباحة ،

منوها سعادته إلى أهمية الاستمرار في ريادة المنطقة ومنافستها في جميع المسابقات الخارجية بشتى مجالاتها واختلاف فئات طلابها وطالباتها.

يذكر أن المسابقة الوطنية للغة العربية هي مسابقة أطلقها المركز الوطني لتطوير اللغة بهدف تحفيز الإبداع اللغوي وتعزيز الهوية الوطنية للطلاب والطالبات، ومعلمو اللغة العربية ومعلماتها.

وتتضمن المسابقة عدداً من المنافسات، حيث تضم المسابقة الأولى المخصصة للمعلمين والمعلمات بناء مبادرة في تعليم مهارات الكتابة، فيما تأتي المسابقة الثانية لتصميم التدريس والوحدة التعليمية بطريقة تعليم اللغة المعتمد على المهمات اللغوية، أما المسابقة الثالثة فهي في تصميم تطبيق إلكتروني يخدم اللغة، بينما كانت المسابقة الرابعة للمعلمين والمعلمات في تأليف قصة في مجال أدب الأطفال.

فيما جاءت مسابقة الطلاب والطالبات لتتضمن المسابقة الأولى عبر وسم تويتر ” هاشتاق ” ، أما المسابقة الثانية فهي في الإملاء والتهجئة وتستهدف طلاب المرحلة الابتدائية.