 مكتب التعليم بمحافظة القرى يجري الاختبارات المهنية للمعلمين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 26 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 14 ديسمبر 2017 ميلاديا

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مكتب التعليم بمحافظة القرى يجري الاختبارات المهنية للمعلمين

مكتب التعليم بمحافظة القرى يجري الاختبارات المهنية للمعلمين
المناطق - الباحة

نفذ مكتب التعليم بمحافظة القرى تطبيق مؤشر اختبار النمو المهني للمعلمين، والذي يأتي ضمن تطبيق منظومة الأداء الإشرافي والمدرسي بحضور مدير المكتب الأستاذ عبدالله عمير الزهراني ورئيس الشؤون التعليمية بالمكتب الأستاذ عوضه شاكر وعدد من المشرفين التربويين .

ويهدف الاختبار إلى قياس مستوى المتقدم في المعارف والعلوم والمهارات التي تشمل الجوانب الأساسية لمهنة التعليم وفق ما جاء في  المعايير الوطنية والتي تتضمن الحاسب الآلي, والانجليزي, والفيزياء ويتاح للمتقدم خلاله  حرية الاختيار في المجالات المحددة لتقديم برامج مهنية لزملائهم في الميدان التربوي تدعم قدراتهم ومعارفهم السابقة.

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