مدير جامعة نجران يبحث سبل تأمين سلامة الطلاب مع مرور المنطقة

التقى معالي مدير جامعة نجران الأستاذ الدكتور فلاح بن فرج السبيعي في مكتبه أمس ” الأربعاء” مدير مرور منطقة نجران العقيد يحيى بن إبراهيم الشهراني والذي بحث معه سبل تأمين سلامة طلاب الجامعة في الطرقات المؤدية إلى الجامعة لحظة الحضور والإنصراف وما تشهده الطرقات من زحام والتي تأتي انطلاقا من حرص معاليه على سلامة الطلاب المرورية.

وأشاد الدكتور السبيعي بما تقدمه إدارة مرور المنطقة من خدمات ساهمت في تنظيم سير الحركة المرورية.

وأكد مدير الجامعة استعداد الجامعة في المساهمة في تقديم الخدمات التطويرية مع كافة الجهات الحكومية وتقديم الدراسات التي تحتاجها تلك الجهات لما يخدم المجتمع.