 تدخل طبي ناجح لإنقاذ طفل مصاب في حادث دهس | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 26 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 14 ديسمبر 2017 ميلاديا

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تدخل طبي ناجح لإنقاذ طفل مصاب في حادث دهس

تدخل طبي ناجح لإنقاذ طفل مصاب في حادث دهس
المناطق - الرياض
نجح فريق جراحي بمستشفى حوطة سدير ، في إنقاذ طفل يبلغ من العمر 9 سنوات تعرض  لحادث دهس أدى إلى إصابته بنزيف داخلي حاد ، وتهتك الكبد وشحوب وانخفاض في العلامات الحيوية .
وفور وصول الطفل المصاب إلى طوارئ المستشفى قام الفريق الطبي  بعمل التحاليل والأشعة اللازمة وتقرر نقله عاجلاً إلى غرفة العمليات لإجراء عملية إستكشاف بروتوني فوري ، وقد إتضح من خلاله وجود نزيف حاد في البطن بمقدار لتر ونصف من الدم ، حيث سارع الفريق الجراحي إلى  سحب كميات الدم المتدفقة ، لتحديد مكان النزيف والذي نتج عن تمزق وتهتك كامل في الكبد ، وإنشطارها إلى نصفين ، ونزيف أسفل الكبد وأحد الشرايين الكبرى .
وبفضل الله نجح الفريق الجراحي في إيقاف النزيف بواسطة ضماد داخلي أسفل الكبد وحولها ، في الوقت الذي كان الطفل المصاب يعوض بالدم وريدياً أثناء إجراء العملية .
وأبان الفريق الطبي أن درجة تهتك الكبد يعتبر من الدرجة الرابعة إلى الخامسة ، مع إحتمال وجود جرح في أحد الأوردة أو الشرايين الكبرى ، ونظراً  للحاجة إلى تخصص دقيق في جراحة الشرايين والأوردة ، فقد  تم التنسيق سريعاً لنقله إلى أحد المستشفيات الكبيرة بمنطقة الرياض ، لإنقاذ حياة الطفل المصاب ، وتمت الإستجابة بنقله على الفور إلى مستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل لإستكمال علاجه هناك ، حيث أجري له عملية  لترقيع الكبد ليمكث بعدها قرابة 10 أيام منوماً في المستشفى ، وبحمد الله خرج بعدها بكامل صحته وعافيته  ، وتم إستقباله أمس لمتابعة حالته الصحية  في العيادات الخارجية.

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