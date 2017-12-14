 هيئة الاتصالات تحذر المستخدمين من الإفصاح عن البيانات الخاصة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 26 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 14 ديسمبر 2017 ميلاديا

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هيئة الاتصالات تحذر المستخدمين من الإفصاح عن البيانات الخاصة

هيئة الاتصالات تحذر المستخدمين من الإفصاح عن البيانات الخاصة
واس - الرياض

حذرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات اليوم، جميع مستخدمي خدمات الاتصالات المتنقلة، ومستخدمي الإنترنت من الاستجابة لأي طلب يدّعي حصول المستخدم على جائزة مالية وطلب تتبع رابط موقع إلكتروني غير موثوق، أو تحويل مبلغ مالي للحصول على الجائزة، وذلك من خلال استخدام وسيلة الاتصال على الهاتف المتنقل، الرسائل النصية، أو وسائل التواصل الاجتماعي.
ودعت الهيئة جميع مستخدمي خدمات الاتصالات إلى عدم الافصاح عن البيانات الخاصة، حتى لا يقعوا ضحايا لمثل تلك العمليات التي تهدف إلى النصب والاحتيال، وجمع المعلومات بطرق غير نظامية.

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