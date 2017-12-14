“أرامكو السعودية” تمنح “بيكر هيوز التابعة لجنرال إلكتريك” عقداً بقيمة 175 مليون دولار لتعزيز إنتاجية حقلي غاز حرض والحوية

منحت “أرامكو السعودية” عقداً بقيمة 175 مليون دولار أمريكي إلى شركة “بيكر هيوز التابعة لجنرال إلكتريك” (المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز BHGE) بهدف تعزيز إنتاجية حقول الغاز في حرض والحوية، في خطوة تشكل رافداً قوياً لشراكاتها المحلية القوية في المملكة.

ويعتبر حقلا حرض والحوية للغاز جزءاً من حقل الغوار النفطي الذي يعد أكبر حقل للنفط في العالم، وهما يلعبان دوراً بارزاً في دعم جهود المملكة نحو الاستفادة المثلى من موارد الغاز المحلية بما ينسجم مع خطط “أرامكو السعودية” لمضاعفة إنتاج الغاز إلى 23 مليار قدم مكعبة قياسية في اليوم خلال السنوات العشر المقبلة. كما تشكل هذه الخطط رافداً لأهداف المملكة الرامية إلى رفع مساهمة الغاز في مزيج الطاقة من 50 إلى 70 بالمئة لتكون هذه النسبة الأعلى بين دول مجموعة العشرين.

وفي هذا السياق ستعمل “بيكر هيوز التابعة لجنرال إلكتريك” على تزويد 27 نظاما لضغط الغاز تتضمن الضواغط والمعدات الآلية التوربونية والمولدات الكهربائية لاستخراج الغاز من حرض والحوية وتغذية محطات إنتاج الغاز الحالية مما يساهم في تعزيز الكفاءة التشغيلية.