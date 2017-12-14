 “وفد من تعليم حائل” ينظم زيارة للمسنين بدار الرعاية الإجتماعية بحائل | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 26 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 14 ديسمبر 2017 ميلاديا

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“وفد من تعليم حائل” ينظم زيارة للمسنين بدار الرعاية الإجتماعية بحائل

“وفد من تعليم حائل” ينظم زيارة للمسنين بدار الرعاية الإجتماعية بحائل
المناطق - حائل
ضمن مبادراتها الإنسانية والاجتماعية المتعددة .. نظم وفد من تعليم حائل يتقدمهم مساعد المدير العام للشؤون التعليمية يحيا العماري والمساعد للشؤون المدرسية سعود العبده وبحضور مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بحائل فريح العياد ومساعده لقطاع التنمية احمد الزامل ومدير دار الرعاية الاجتماعية بحائل حمود الهديرس  زيارة للمسنين في دار الرعاية الاجتماعية في  حائل، شارك فيها عدد من مسؤولي الادارة .
وتخللت الزيارة جولة تعريفية اطلع فيها الوفد  على أنشطة وفعاليات الدار والخدمات التي تقدمها لكبار السن. والتقى الوفد بعد ذلك بنزلاء الدار من المسنين واطمئنوا عليهم، في محاولة للتخفيف من وحدتهم ورسم البهجة على محياهم، من خلال توفير جو عائلي للنزلاء وتقديم الهدايا لهم مما كان له أكبر الأثر في ظهور ملامح الفرح والبهجة على وجوههم… وتناول  الأكلات الشعبية ابتهاجا في الالتقاء معهم .
وأوضح مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بحائل فريح العياد أن هذه الزيارة تأتي إستمراراً لسلسلة برامج الجهات في المنطقة للتواصل مع المجتمع وانطلاقاً من الحرص على التفاعل مع جميع شرائح المجتمع والإسهام في تخفيف معاناة ذوي الحاجة معنوياً ومادياً، اتباعاً لتعاليم ديننا الحنيف .
مشيدا بشراكة دار الرعاية مع كل الجهات مما يعزز من التعاضد والتكاتف للمجتمع ..
مقدما شكره لجهود ومتابعة ادارة الدار وكل منسوبيها علی القيام باعمالهم لتعزيز أنشطة وبرامج الدار واسعاد كبار السن .

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