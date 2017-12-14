 رئيس حزب الإصلاح اليمني : لقاء الأمير محمد بن سلمان والشيخ محمد بن زايد مثمر وإيجابي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 26 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 14 ديسمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

رئيس حزب الإصلاح اليمني : لقاء الأمير محمد بن سلمان والشيخ محمد بن زايد مثمر وإيجابي “وفد من تعليم حائل” ينظم زيارة للمسنين بدار الرعاية الإجتماعية بحائل “أرامكو السعودية” تمنح “بيكر هيوز التابعة لجنرال إلكتريك” عقداً بقيمة 175 مليون دولار لتعزيز إنتاجية حقلي غاز حرض والحوية هيئة الاتصالات تحذر المستخدمين من الإفصاح عن البيانات الخاصة تدخل طبي ناجح لإنقاذ طفل مصاب في حادث دهس فريق طبي بولادة نجران ينقذ حياة مريضة تعرضت لنزيف حاد امير تبوك خطاب خادم الحرمين الشريفين اتسم بالوضوح والشمولية “العمل والتنمية الاجتماعية” تؤكد: لا تهاون في تطبيق قرار توطين نشاط الذهب والمجوهرات بالكامل الهيئة العامة للزكاة والدخل تُنبّه المنشأت حول العقوبات التي ستتعرض لها في حال عدم امتثالها لضريبة القيمة المضافة مهندسون: 40% من مساحة المنازل في السعودية تستغل في المجالس ومعدل استهلاكها 19 يوما في السنة 61 مخالفة بيئية في منشآت العاصمة في اليوم الأول لحملة الـ1001 منشأة مدير جامعة نجران: خطاب الملك يؤكد ثبات النهج السياسي وتأمين الرخاء لمواطني هذه البلاد

رئيس حزب الإصلاح اليمني : لقاء الأمير محمد بن سلمان والشيخ محمد بن زايد مثمر وإيجابي

رئيس حزب الإصلاح اليمني : لقاء الأمير محمد بن سلمان والشيخ محمد بن زايد مثمر وإيجابي
واس - الرياض

أعرب رئيس حزب التجمع اليمني للإصلاح العقيد محمد اليدومي، عن ارتياحه لنتائج اللقاء الذي جمعه وأمين عام الحزب عبدالوهاب الآنسي مع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، في الرياض.
ووصف اللقاء بالمثمر والإيجابي والبناء، مقدراً اهتمام وحرص المملكة والإمارات على أمن واستقرار اليمن.
وقال في تصريح نقله موقع الحزب على الإنترنت “الصحوة نت”: إن اللقاء تطرق إلى الدور المهم والتاريخي الذي يقوم به التحالف العربي في اليمن بوصف أمنه ووحدته واستقراره جزءً لا يتجزأ من أمن واستقرار دول الخليج والمنطقة العربية عمومًا.
وأضاف أن اللقاء أكد أهمية دور التحالف العربي في دعم الشرعية السياسية لاستعادة الدولة اليمنية حتى يظل اليمن داخل نطاقه الإقليمي والعربي ومنع المشروع الإيراني من مد نفوذه إليه.
من جهته أوضح رئيس الدائرة الإعلامية لحزب الإصلاح اليمني علي الجرادي، أن اللقاء يأتي تعزيزًا لأداء الشرعية اليمنية بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي وكل القوى الداعمة للشرعية في مواجهة الانقلاب.
وأضاف الجرادي أن اللقاء يأتي تكاملا للموقف ومد جسور التعاون في مواجهة الميليشيات الطائفية وقوى العنف في المنطقة.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>