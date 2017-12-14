وزير البيئة يعتمد عدة مشاريع مختلفة المناطق ضمن خطة التحول الوطني

اعتمد معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي توسعة محطة معالجة مياه الصرف الصحي بمحافظة بيشه بمنطقة عسير ( المرحلة الثانية ) حيث وقع معاليه عقداً مع شركة أصول البناء للتجارة والمقاولات المحدودة بقيمة (20,310,666) ولمدة (24) شهراً وسيغطي هذا المشروع (9) أحياء بمحافظة بيشه بشبكة طولها (243,000) متر تخدم (7000) توصيلة منزلية يستفيد منها (49,000) مواطناً .. وقد تم اعتماد هذا المشروع ضمن مشاريع الوزارة ضمن برنامج التحول الوطني (2020) .

واعتمدت وزارة البيئة والمياه والزراعة إنشاء (7) سبعة سدود بمحافظات مختلفة بمنطقة الرياض .. لتعزيز مصادر المياه حيث وقع معالي المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة عقد ترسيه إنشاء سدود المجموعة العاشرة بمنطقة الرياض على مؤسسة دار السمار للمقاولات بقيمة (43.379.360) ثلاثة وأربعون مليوناً وثلاثة مئة وتسعة وسبعون ألفاً وثلاث مئة وستون ريالاً والسدود هي: سد النباع بالقويعية بسعة (95ألف م3)، سد باعج بالغاط بسعة (93ألف م3) سد أبا للصف بحوطة بني تميم بسعة (284 ألف م3)، سد الشعبة بحريملاء بسعة (339 ألف م3)، سد وادي أسمير بالسليل بسعة (1.508 مليون وخمسمائة وثمانية الاف م3)، سد الخضر بالقويعية بسعة (216ألف م3) وسد طريف بالقويعية بسعة (80 ألف م3).

وهذه السدود ستؤدي دوراً رئيسياً في توفير المياه والمحافظة على الممتلكات ودعم مصادر المياه الجوفية للأغراض الزراعية.

كما وقع المهندس الفضلي مع مؤسسة افاق المستقبل للمقاولات عقد مشروع إنشاء محطة الضخ PS(C)ومحطة الأشياب عند هجرة كحلان على الطريق الرابط بين محافظتي تثليث وبيشة وتبلغ قيمة المشروع (50.986.587) ريال ومدة التنفيذ (24) شهراً وتتضمن مكونات المشروع إنشاء خزاناً عالياً، وخزان مياه بسعة (10.000) م3 حيث ستخدم هذه المحطة (49.000) ساكناً بمحافظة بيشة ويأتي هذا المشروع كأحد مشاريع الوزارة المعتمدة ضمن برنامج التحول الوطني (2020).