 بلدية الخفجي تستكمل أعمال سفلتة الحفر بالأحياء والشوارع للمرحلة الثانية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 26 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 14 ديسمبر 2017 ميلاديا

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بلدية الخفجي تستكمل أعمال سفلتة الحفر بالأحياء والشوارع للمرحلة الثانية

بلدية الخفجي تستكمل أعمال سفلتة الحفر بالأحياء والشوارع للمرحلة الثانية
المناطق - الخفجي - سطام الفروان

استكملت بلدية محافظة الخفجي تنفيذ المرحلة الثانية من الصيانة الشاملة لسفلته الحفر الموجودة داخل الأحياء والشوارع الرئيسية والفرعية، وذلك بهدف اغلاق الحفر بالشوارع وإصلاح التشققات الناتجة عن هطول الامطار، والتي تأتي استمراراً لجهد البلدية في رفع مستوى أداء الطرق في الأحياء والشوارع الرئيسية، وتحقيق رضا مستخدميها في أنحاء المحافظة .

وأوضح رئيس بلدية محافظة الخفجي المهندس محمد بن حزام الحميداني بأن هذه الحفر تكونت نتيجة سقوط مياه الأمطار والتي لابد صيانتها بين الحين والأخر، لافتا الى أن عمليات الصيانة شملت شارع الأمير سلطان وشارع الملك فهد وشارع عمر بن عاص حيث بلغت كمية الأسفلت التي غطت هذه الحفر حوالي 25 طن من الأسفلت، مشيرا إلى أن بلدية الخفجي تسعى جاهدة من خلال خطة شاملة إلى تغطية كامل مناطق المحافظة بمشروعات السفلتة والصيانة، معتبرا أن ذلك من الأولويات التي تسعى البلدية لتحقيقها.

ودعا المهندس محمد بن حزام الحميداني المواطنين والمقيمين في نطاق خدمات بلدية محافظة الخفجي للإبلاغ عن الشكاوي والملاحظات من خلال التواصل عبر مركز 940 التفاعلي.

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