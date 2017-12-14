 المدير العام لتعليم الباحة: خطاب الملك امتداد للعناية بالمواطن والحفاظ على مقدرات الوطن | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 26 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 14 ديسمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

المدير العام لتعليم الباحة: خطاب الملك امتداد للعناية بالمواطن والحفاظ على مقدرات الوطن مستشفى الخفجي العام ينفذ مبادرة “كلنا مسؤول” بلدية الخفجي تستكمل أعمال سفلتة الحفر بالأحياء والشوارع للمرحلة الثانية وزير البيئة يعتمد عدة مشاريع مختلفة المناطق ضمن خطة التحول الوطني أمانة الرياض تؤكد على أصحاب المخيمات والمواشي شرق الرياض سرعة الإزالة رئيس حزب الإصلاح اليمني : لقاء الأمير محمد بن سلمان والشيخ محمد بن زايد مثمر وإيجابي “وفد من تعليم حائل” ينظم زيارة للمسنين بدار الرعاية الإجتماعية بحائل “أرامكو السعودية” تمنح “بيكر هيوز التابعة لجنرال إلكتريك” عقداً بقيمة 175 مليون دولار لتعزيز إنتاجية حقلي غاز حرض والحوية هيئة الاتصالات تحذر المستخدمين من الإفصاح عن البيانات الخاصة تدخل طبي ناجح لإنقاذ طفل مصاب في حادث دهس فريق طبي بولادة نجران ينقذ حياة مريضة تعرضت لنزيف حاد امير تبوك خطاب خادم الحرمين الشريفين اتسم بالوضوح والشمولية

المدير العام لتعليم الباحة: خطاب الملك امتداد للعناية بالمواطن والحفاظ على مقدرات الوطن

المدير العام لتعليم الباحة: خطاب الملك امتداد للعناية بالمواطن والحفاظ على مقدرات الوطن
المناطق - الباحة

نوه المدير العام للتعليم بمنطقة الباحة الأستاذ سعيد بن محمد مخايش الزهراني بالخطاب السامي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ في افتتاح أعمال السنة الثانية من الدورة السابعة لمجلس الشورى، وبما اشتمل عليه من مضامين  ضافية والتي  أوضحت الملامح الاستراتيجية لسياسة المملكة على الصعيدين الخارجي والداخلي، وعززت العناية بالمبادئ السامية التي قامت عليها هذه الدولة المباركة وسار عليها ولاة أمرها،  مؤكدا بأن الكلمة رسخت القيم النبيلة لدى أبناء وبنات هذا الوطن المبارك وما يمثله الخطاب  من امتدد للعناية  بإنسان الوطن وتلبية احتياجاته والحفاظ  على مكتسباته واستدامة رفاهيته،  وتهيئة مقومات التنمية الحديثة في مختلف المجالات،  كما أشار إلى  المواقف الثابتة للمملكة تجاه القضايا الإسلامية والعربية،
وأضاف الأستاذ سعيد مخايش أن الخطاب الكريم  أكد أن الدولة ماضية في خطواتها المباركة  نحو  تحقيق رؤية المملكة 2030 وما تحمله من برامج تنموية وخطط استراتيجية  بمشاركة أبناء وبنات الوطن  في بناء مسيرته التنموية  ومكافحة الفساد و صون مكتسباته وتوجيه مقدراته لصالح المواطن ورفاهيته وعيشه الكريم .

وفي ختام تصريحه دعا الأستاذ سعيد مخايش بأن يحفظ الله قائد مسيرتنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده وأن يحفظ وطننا ويحفظ له أمنه ويديم تقدمه وازدهاره

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>