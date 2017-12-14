المدير العام لتعليم الباحة: خطاب الملك امتداد للعناية بالمواطن والحفاظ على مقدرات الوطن

نوه المدير العام للتعليم بمنطقة الباحة الأستاذ سعيد بن محمد مخايش الزهراني بالخطاب السامي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ في افتتاح أعمال السنة الثانية من الدورة السابعة لمجلس الشورى، وبما اشتمل عليه من مضامين ضافية والتي أوضحت الملامح الاستراتيجية لسياسة المملكة على الصعيدين الخارجي والداخلي، وعززت العناية بالمبادئ السامية التي قامت عليها هذه الدولة المباركة وسار عليها ولاة أمرها، مؤكدا بأن الكلمة رسخت القيم النبيلة لدى أبناء وبنات هذا الوطن المبارك وما يمثله الخطاب من امتدد للعناية بإنسان الوطن وتلبية احتياجاته والحفاظ على مكتسباته واستدامة رفاهيته، وتهيئة مقومات التنمية الحديثة في مختلف المجالات، كما أشار إلى المواقف الثابتة للمملكة تجاه القضايا الإسلامية والعربية،

وأضاف الأستاذ سعيد مخايش أن الخطاب الكريم أكد أن الدولة ماضية في خطواتها المباركة نحو تحقيق رؤية المملكة 2030 وما تحمله من برامج تنموية وخطط استراتيجية بمشاركة أبناء وبنات الوطن في بناء مسيرته التنموية ومكافحة الفساد و صون مكتسباته وتوجيه مقدراته لصالح المواطن ورفاهيته وعيشه الكريم .

وفي ختام تصريحه دعا الأستاذ سعيد مخايش بأن يحفظ الله قائد مسيرتنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده وأن يحفظ وطننا ويحفظ له أمنه ويديم تقدمه وازدهاره