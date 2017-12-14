 أمانة دول مجلس التعاون خلال اجتماعات لندن: دول مجلس التعاون سباقة بشأن التسامح وحوار الأديان | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 26 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 14 ديسمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

أمانة دول مجلس التعاون خلال اجتماعات لندن: دول مجلس التعاون سباقة بشأن التسامح وحوار الأديان خادم الحرمين الشريفين يصدر أمراً ملكياً باعتماد الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية حملة أمنية مشتركة توقع ٦٩ مخالفاً للإقامة والعمل جنوب بريدة 14 منشأة عرضت 537 وظيفة في ملتقى التوظيف السياحي تحت شعار “تخصصي عطاء” معالي مدير جامعة “المؤسس” يرعى “عطاء للتطوع التخصصي”.. ويتوج الكليات الفائزة في مسابقة التطوع مركز الملك فيصل للبحوث يعقد ورشة عمل بعنوان “المشاعر الإنسانية وعلاقتها بالمقاصد الدينية” خلال محاضرة بمركز الملك فيصل للبحوث .. اقتصادي يدعو لوضع سياسات لتحفيز المواطنين على العمل في القطاع الخاص تقنية الباحة تنفذ فرضية وهمية ذاتية بالتعاون مع إدارة الدفاع المدني بمحافظة العقيق تفعيل مبادرة كلنا مسئول بتخصصي الطائف أمانة الاحساء .. إتمام 70% بمشروع جسر الـ 1800 متر والاعمال متواصلة لانجاز ( نفق الظهران ) مدير سياحة الباحة فوز صورة لقرية ذي عين التراثية بالوان السعودية دليل على مقومات الباحة الطبيعية المدير العام لتعليم الباحة: خطاب الملك امتداد للعناية بالمواطن والحفاظ على مقدرات الوطن

أمانة دول مجلس التعاون خلال اجتماعات لندن: دول مجلس التعاون سباقة بشأن التسامح وحوار الأديان

واس - لندن

عُقد أمس الأربعاء, اجتماع بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة المتحدة معني بالحوار بين الأديان .
وجرى خلال الاجتماع استعراض الجهود التي قامت بها المملكة المتحدة في هذا المجال .
وأبان الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات الدكتور عبدالعزيز حمد العويشق, أن دول مجلس التعاون كانت سباقة بشأن التسامح وحوار الأديان، حيث دعت إلى حوار الأديان لتجنب الخلافات والنزاعات الدينية والمذهبية، كما استعرض جهود لمراكز والمنظمات بمجلس التعاون المختصة في حوار الأديان .
وأطلق الجانب البريطاني خلال الاجتماع مبادرة لتنظيم مسابقة في لندن تستهدف الشباب من الأديان كافة , بهدف إبراز التعايش السلمي بين اتباع مختلف الديانات .

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>