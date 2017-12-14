أمانة دول مجلس التعاون خلال اجتماعات لندن: دول مجلس التعاون سباقة بشأن التسامح وحوار الأديان

عُقد أمس الأربعاء, اجتماع بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة المتحدة معني بالحوار بين الأديان .

وجرى خلال الاجتماع استعراض الجهود التي قامت بها المملكة المتحدة في هذا المجال .

وأبان الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات الدكتور عبدالعزيز حمد العويشق, أن دول مجلس التعاون كانت سباقة بشأن التسامح وحوار الأديان، حيث دعت إلى حوار الأديان لتجنب الخلافات والنزاعات الدينية والمذهبية، كما استعرض جهود لمراكز والمنظمات بمجلس التعاون المختصة في حوار الأديان .

وأطلق الجانب البريطاني خلال الاجتماع مبادرة لتنظيم مسابقة في لندن تستهدف الشباب من الأديان كافة , بهدف إبراز التعايش السلمي بين اتباع مختلف الديانات .