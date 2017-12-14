امير تبوك يلتقى مدير فرع وزارة التجارة والاستثمار بالمنطقة

التقى صاحب السمو الملكي الامير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز امير منطقة تبوك اليوم بمكتبه بالامارة مدير عام فرع وزارة التجارة والاستثمار بمنطقة تبوك المهندس سالم سليمان الوباري الذي قدم لسمو امير المنطقة تقرير عن خطة عمل حماية المستهلك والذي بدا في تنفيذها فرع الوزارة في مدينة تبوك والمحافظات والمراكز التابعة من خلال اللجان الميدانية لمتابعة محطات الوقود ومنافذ البيع بشكل كامل بالمنطقة .

مؤكداً سموه على دور فرع الوزارة بالمنطقة في متابعة ذلك بعد صدور موافقة مجلس الوزراء بتشكيل لجنة وزارية تهدف لتعزيز حماية المستهلك .

ونوه سمو امير منطقة تبوك بدعم وحرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد – حفظهم الله – لكل ما يحقق للمواطن رغد العيش الكريم ورفاهيته .

من جهته اعرب المهندس الوباري عن شكره وتقديره لسمو امير منطقة تبوك على دعمة ومتابعه سموه لأعمال ونشاطات الفرع للقيام بواجبه على اكمل وجه .