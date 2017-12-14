 أمير منطقة مكة المكرمة يستعرض آخر إنجازات ومبادرات فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 26 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 14 ديسمبر 2017 ميلاديا

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أمير منطقة مكة المكرمة يستعرض آخر إنجازات ومبادرات فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية

أمير منطقة مكة المكرمة يستعرض آخر إنجازات ومبادرات فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
المناطق - جدة
استعرض مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، آخر إنجازات ومبادرات فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة.

ولدى استقبال أمير منطقة مكة المكرمة في مقر الإمارة بجدة، مستشار وزير العمل والتنمية الاجتماعية المشرف العام على فرع الوزارة بالمنطقة الدكتور محمد القحطاني، دشّن سموه مبادرات الفرع لملتقى مكة الثقافي في نسخته الثانية تحت شعار ” كيف نكون قدوة؟”، كما استمع سموه إلى شرح عن مبادرة “سوق عمل واعي” التي أطلقها الفرع مؤخراً، وتستهدف توزيع ١٠٠٠ جهاز لوحي ذكي على مسؤولي المنطقة، مزود بآليات وإرشادات تسهم في تعزيز مستوى الوعي بالحقوق وتعرّف بالواجبات المتعلقة بسوق العمل.

 

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