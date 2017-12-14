أمير مكة المكرمة ونائبه يقدمان تعازيهما لذوي الشهيدين الثبيتي والمرحبي

قدّم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، ونائبه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر، تعازيهما ومواساتهما لذوي الشهيدين عبدالله عابد الثبيتي من محافظة الطائف، وعمر عبدالله المرحبي من محافظة القنفذة، واللذين استشهدا في ميدان الشرف مؤديان واجبهما دفاعاً عن الدين والوطن بالحد الجنوبي.

وعبر الأمير خالد الفيصل في برقية خطية، والأمير عبدالله بن بندر في اتصال هاتفي ، عن صادق العزاء والمواساة لأسرتي الشهيدين ، سائلين المولى سبحانه أن يتغمدهما بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنهما فسيج جناته ، وأن يلهم أهلهما وذويهما الصبر والسلوان .