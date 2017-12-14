 ‏أمير الباحه يلتقي عبدالله مكني | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 26 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 14 ديسمبر 2017 ميلاديا

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‏أمير الباحه يلتقي عبدالله مكني

المناطق - الباحة

استقبل سمو امير منطقة الباحه الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز بمكتبه ظهر اليوم الكاتب عبدالله مكني المنسق بالاتحاد العربي لحماية البيئة ومؤسس لجنة البيئة بالباحه حيث أستمع سموه الكريم إلى إيجاز مفهوم الثقافة البيئية وحمايتها فيما يتعلق بالمناطق السياحية كالباحه ومحافظاتها  ووجه سموه بضرورة التفعيل لكل ما من شأنه خدمة بيئة المنطقة على كافة المستويات وقد ثمن عبدالله مكني نيابة عن الناشطين البيئين والمهتمين بذلك اهتمام سمو امير المنطقة وحرصه الدؤوب لمنظومة التكامل البيئي بالباحه واعدا بتقديم المزيد من العمل لرقي وتطوير الباحه وبيئتها النشطة من كافة المقومات ..  يذكر أن الناشط والكاتب عبدالله مكني عمل منسقا لجمعية البيئة السعودية عن منطقة الباحه وقام بتأسيس لجنة حماية البيئة بالمنطقة سابقا  ومنسقا للعلاقات الخارجية باتحاد البيئة العربي بالقاهرة

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