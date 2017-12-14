من أهم الفعاليات العالمية التي تقدمها هيئة الترفيه .. جون ترافولتا وجهاً لوجه مع جمهوره في الرياض

استكمالاً لإنجازات الهيئة العامة للترفيه التي استقطبت ونظمت عدداً كبيراً من الفعاليات الترفيهية المحلية والعالمية، وساهمت في وقت قياسي بإضافة المرح والترفيه الهادف لسكان المملكة، وتماشياً مع النشاطات الثقافية والاجتماعية التي تشهدها البلاد وتدعمها الهيئة، تستعد الرياض لاستقبال الفنان الهوليوودي العالمي “جون ترافولتا” ‏في أول زيارة له للمملكة تبدأ من الخميس 14 ديسمبر وتستمر لمدة يومين، يلتقي خلالها بجمهوره في جلسة حوارية خاصة تحت عنوان “ليلة مع ‏جون ترافولتا” في مركز “أبكس للمؤتمرات والمعارض” بالرياض ليتحدث عن مسيرته الفنية وكواليس أعماله.‏

تجدر الإشارة إلى أن الجلسة الحوارية الخاصة مع ترافولتا، التي ستقام مساء يوم الجمعة 15 ديسمبر الحالي، وستكون مفتوحة مجاناً للعموم، ولكن على الراغبين في الحضور المسارعة إلى التسجيل المسبق لأسمائهم عبر موقع الروزنامة ( https://roznamah.sa/en/) لحجز مقاعدهم.

وتحرص الهيئة العامة للترفيه على تنويع الفعاليات الترفيهية التي تقيمها لتشمل جميع فئات المجتمع من خلال تقديم العديد من العروض الموسمية المتنوعة واستقطاب أحدث العروض المحلية والعالمية والتي حظيت باهتمام جماهيري كبير، ولاقت رواجاً كبيراً ونفذت مبيعات تذاكرها، علاوة عن العروض الأخرى المجانية التي تقدمها خلال موسم الشتاء.

وقد نجحت هيئة الترفيه في أداء دورها بامتياز، ومن المتوقع أن تستمر في حصد مزيد من التفاعل من المواطنين والمقيمين الذي يرصدون برامجها وفعاليتها الترفيهية باهتمام كبير.

هذا وستتخلل جولة نجم السينما الأمريكية العديد من الفعاليات والأنشطة، كما سيقوم بجولة سياحية على أبرز المعالم السياحية والتراثية والترفيهية بالرياض. ‏