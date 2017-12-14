 من أهم الفعاليات العالمية التي تقدمها هيئة الترفيه .. جون ترافولتا وجهاً لوجه مع جمهوره في الرياض | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 26 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 14 ديسمبر 2017 ميلاديا

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من أهم الفعاليات العالمية التي تقدمها هيئة الترفيه .. جون ترافولتا وجهاً لوجه مع جمهوره في الرياض ‏أمير الباحه يلتقي عبدالله مكني وزير التعليم ورئيس هيئة حقوق الإنسان يدشنان البوابة التعليمية الإلكترونية لحقوق الإنسان (وطني يحمي حقوقي) أمير مكة المكرمة ونائبه يقدمان تعازيهما لذوي الشهيدين الثبيتي والمرحبي أمير منطقة مكة المكرمة يستعرض آخر إنجازات ومبادرات فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية رئيس الوطني : أمير تبوك يُتابع حالة اللاعب العطوي امير تبوك يلتقى مدير فرع وزارة التجارة والاستثمار بالمنطقة “السعودية للكهرباء” تشارك في “منتدى اكتفاء 2017م” بورقة عمل حول توطين صناعة الكهرباء بالمملكة أمانة دول مجلس التعاون خلال اجتماعات لندن: دول مجلس التعاون سباقة بشأن التسامح وحوار الأديان خادم الحرمين الشريفين يصدر أمراً ملكياً باعتماد الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية حملة أمنية مشتركة توقع ٦٩ مخالفاً للإقامة والعمل جنوب بريدة 14 منشأة عرضت 537 وظيفة في ملتقى التوظيف السياحي

من أهم الفعاليات العالمية التي تقدمها هيئة الترفيه .. جون ترافولتا وجهاً لوجه مع جمهوره في الرياض

من أهم الفعاليات العالمية التي تقدمها هيئة الترفيه .. جون ترافولتا وجهاً لوجه مع جمهوره في الرياض
المناطق - الرياض

استكمالاً لإنجازات الهيئة العامة للترفيه التي استقطبت ونظمت عدداً كبيراً من الفعاليات الترفيهية المحلية والعالمية، وساهمت في وقت قياسي بإضافة المرح والترفيه الهادف لسكان المملكة، وتماشياً مع النشاطات الثقافية والاجتماعية التي تشهدها البلاد وتدعمها الهيئة، تستعد الرياض لاستقبال الفنان الهوليوودي العالمي “جون ترافولتا” ‏في أول زيارة له للمملكة تبدأ من الخميس 14 ديسمبر وتستمر لمدة يومين، يلتقي خلالها بجمهوره في جلسة حوارية خاصة تحت عنوان “ليلة مع ‏جون ترافولتا” في مركز “أبكس للمؤتمرات والمعارض” بالرياض ليتحدث عن مسيرته الفنية وكواليس أعماله.‏

 

تجدر الإشارة إلى أن الجلسة الحوارية الخاصة مع ترافولتا، التي ستقام مساء يوم الجمعة 15 ديسمبر الحالي، وستكون مفتوحة مجاناً للعموم، ولكن على الراغبين في الحضور المسارعة إلى التسجيل المسبق لأسمائهم عبر موقع الروزنامة ( https://roznamah.sa/en/) لحجز مقاعدهم.

 

وتحرص الهيئة العامة للترفيه على تنويع الفعاليات الترفيهية التي تقيمها لتشمل جميع فئات المجتمع من خلال تقديم العديد من العروض الموسمية المتنوعة واستقطاب أحدث العروض المحلية والعالمية والتي حظيت باهتمام جماهيري كبير، ولاقت رواجاً كبيراً ونفذت مبيعات تذاكرها، علاوة عن العروض الأخرى المجانية التي تقدمها خلال موسم الشتاء.

وقد نجحت هيئة الترفيه في أداء دورها بامتياز، ومن المتوقع أن تستمر في حصد مزيد من  التفاعل من المواطنين والمقيمين الذي يرصدون برامجها وفعاليتها الترفيهية باهتمام كبير.

 

هذا وستتخلل جولة نجم السينما الأمريكية العديد من الفعاليات والأنشطة، كما سيقوم بجولة سياحية على أبرز المعالم السياحية والتراثية والترفيهية بالرياض. ‏

 

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