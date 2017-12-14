 ختام التصفيات المحلية لأولمبياد الروبوت التاسع بتعليم جازان | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 26 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 14 ديسمبر 2017 ميلاديا

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ختام التصفيات المحلية لأولمبياد الروبوت التاسع بتعليم جازان

ختام التصفيات المحلية لأولمبياد الروبوت التاسع بتعليم جازان
المناطق - جازان

اختتمت صباح اليوم الخميس التصفيات المحلية للأولمبياد الوطني التاسع للروبوت الذي تنفذها الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان ممثلة بإدارة النشاط الطلابي القسم العلمي وذلك بمقر مركز التدريب الكشفي بجازان وبحضور المساعد للشؤون التعليمية الأستاذ ياسر دويري.

‫وأشاد الدويري خلال حضوره للفعاليات بجهود إدارة النشاط الطلابي والقسم العلمي وسعادته بما شاهده من مشاريع وتصاميم وبرمجيات تدل على وجود الكثير من المبدعين بالمدارس ومقدماً شكره للمشرفين والمعلمين والمدربين المشاركين بالفعاليات متمنياً للجميع التوفيق.

‫وأوضح مشرف النشاط العلمي يحيى الصميلي المشرف على البرنامج أن عدد المشاركين بالتصفيات بلغ ” 19″ منتخباً منها ” 7 ” منتخبات في مسار الفيرست ليقو , و “12” منتخبا في مسار السومو وعدد الطلاب المشاركين ” 60 ” طالبا من مختلف المراحل بتعليم جازان تنافسوا على أداء ” 18 “مهمة على طاولة الفيرست ليقو , إضافة للقيم الأساسية والمشروع والبرمجة والتصميم وعلى كأس البطل في مسار السومو .

‫وجرى في ختام المسابقة تكريم الفائزين في التصفيات والفرق المتأهلة للتصفيات النهائية على مستوى المملكة وهم في مسار الفيرست ليقو فازت مدرسة البخاري وابن باز ، وفي مسار القيم الأساسية فازت مدرسة أجياد التميز الابتدائية والمتوسطة الأهلية ، وفي مسار المشروع فازت مدرسة منارات المجد ، وفي مسار التصميم والبرمجة فازت متوسطة سودانة ، وفي مسار السومو فازت حاكمة ابوعريش ، وحصل على كأس الفريق المثالي مدرسة المعرفة الثانوية الأهلية ،وعلى أفضل تصميم ثانوية الروضة ، فيما حصل مجمع جحا التعليمي على أفضل استراتيجية ، ثم تم اللجان المشاركة في تنظيم الفعالية واللجان الإعلامية.

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