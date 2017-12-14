 لجنة عنيزة السياحية مشغلا لمهرجان الصيف | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 26 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 14 ديسمبر 2017 ميلاديا

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لجنة عنيزة السياحية مشغلا لمهرجان الصيف

لجنة عنيزة السياحية مشغلا لمهرجان الصيف
المناطق - عنيزة

كشف أمين عام لجنة التنمية السياحية بمحافظة عنيزة الاستاذ يوسف عبدالرحمن الوهيب إن اللجنة ومن منطلق مسؤولياتها وإلتزاماتها بتطوير القطاع السياحي بعنيزة ستتولى الاشراف العام وتشغيل مهرجان صيف عنيزة للعام القادم 2018م .

بخلاف كافة مهرجانات عنيزة التي يتولى تشغيلها مؤسسات سياحية أو جهات حكومية أو إجتماعية .

حيث شرح الوهيب ذلك بقوله : لقد دأبت لجنة التنمية السياحية بعنيزة منذ تأسيسها على تشجيع مؤسسات القطاع الخاص على تشغيل وتسويق المؤسسات السياحية . وكانت عنيزة رائدة جداً في هذا المجال وحققنا نجاحات كبيرة حيث تم إعطاء كامل الفرصة لمختلف المؤسسات السياحية لتشغيل المهرجانات .

وكان اول مهرجان سياحي تم تشغيله بواسطة مشغل هو مهرجان صيف عنيزة منذ ما يقارب ال 15 عاماً ..

ويضيف الوهيب : بعد عدة دراسات رأت لجنة التنمية السياحية بمحافظة عنيزة ان تغير استراتيجيتها مع مهرجان صيف عنيزة . وذلك نظراً لعدة جهات حكومية وخاصة لديها برامج وفعاليات صيفية والمشغل الخاص مهما بلغت إمكانياته لن يستطيع أن يوفر كافة الخدمات التي نطلبها هذه الجهات لذا سوف تتولى اللجنة بالكامل شؤون تشغيل مهرجان صيف عنيزة

وفي اجابة له عن سؤال الية تشغيل مهرجان صيف عنيزة من قبل لجنة التنمية السياحية . قال الوهيب : اللجنة ستترك الحرية كاملة لكل الجهات الحكومية والاجتماعية والرياضية والخاصة في تحديد البرامج التي ترغب تنظيمها خلال الصيف ولها كامل الحرية في الاتفاق مع المؤسسات او الشخصيات المشغلة لفعالياتها ..

اما اللجنة ستكون المظلة لكل هذه الجهات وستتولى اللجنة تقديم المساندة المباشرة والمساندة الاعلامية للفعاليات التي ستطلق .. خلال الصيف ..

وستنطلق كل هذه الفعاليات  لتكون مهرجان صيف عنيزة .. ورفض الوهيب تقييم هذه التوجهه الجديد للجنة قائلاً : بالتأكيد سوف يخضع هذا التوجهه الى تقييم ودراسة وهو خاضع للتطوير والتغير نحو الأفضل .

وأختتم حديثه قائلاً : إن مهرجان صيف عنيزة . هو المهرجان الرئيسي والأقدم وهو أكبر المهرجانات السياحية بعنيزة وله خصوصية خاصة .

حيث سيطلق المهرجان في يوم العاشر من شهر شوال القادم بمشيئة الله تعالى ويستمر لمدة شهر .. وستغطي فعالياته كافة المواقع بالمحافظة

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