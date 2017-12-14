اتحاد السهام يبدأ في نشر اللعبة من “القصيم”

ابرم الاتحاد السعودي للسهام اتفاقية مع النادي العربي لإتاحة لعبة السهام لأبناء القصيم بمقر النادي العربي و ممارسة اللعبة و سعياً من الاتحاد السعودي للسهام لنشر لعبة السهام في كافة أنحاء مناطق المملكة .
وجرت مراسم توقيع الاتفاقية يوم أمس الخميس حيث وقع محمد الدهيمان عضو مجلس إدارة نادي العربي الاتفاقية بالنيابة عن رئيس النادي عبدالعزيز الدرع فيما مثل اتحاد السهام وليد الدلاك نائب المدير التنفيذي .
من جانبه أكد وليد الدلاك نائب المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للسهام ان الاتفاقية مع النادي العربي هي باكورة أعمال الاتحاد في نشر اللعبة و فتح المجال لكافة عشاقها للممارسة و التدرب في مناطق المملكة مشيراً إلى ان العمل على قدم وساق لتوقيع أكثر من اتفاقية خلال الأشهر القليلة القادمة مقدماً جزيل شكره لإدارة النادي العربي على تعاونها في تسهيل كافة الأمور الذي أثمرت عن توقيع الاتفاقية .
التعليقات (٠) اضف تعليق